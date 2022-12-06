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【中國通關】MSCI中國指數低位反彈逾3分1　高盛：現價未反映中國重新開放一半利好

股市 16:49 2022/12/06

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自內地民眾因烏魯木齊火災而上街表達對防疫過嚴不滿後，內地加快理順防疫措施，觸發中港股市氣氛明顯改善，MSCI中國指數從10月底低位已累計反彈逾3分之1。高盛最新報告指，目前市場只反映中國經濟重新開放的40%利好，認為中國和新興市場股市，以至銅市場、北亞地區貨幣都能繼續受惠於中國重新開放消息。

官媒齊稱Omicron病毒力減弱 「權威解讀」重症比例較流感低，可見【下一頁】

高盛策略師Dominic Wilson團隊預計，中國經濟重新開放，中國GDP增長未來12個月可加快至6.5%，較過去數季僅增長3.5%明顯改善，可以帶動與中國經濟密切相關的資產類別。

高盛目前的基本預測是中國會在明年4月全面重新開放，市場正願意抵受短期市場較弱。據團隊最新情景分析，若中國重新開放，恒生國指可從12月1日水平回升22%，見7768點，為最受惠中國開放的資產類別。與今日國指收市價計，高盛看好潛在升幅仍有近17%。

不過，該行也提醒，若中國再度收緊防疫，國指可能跌14%，跌至5488點。

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

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【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針

【大行報告】大摩：四大原因濠賭股的疫後盈利將較疫情前更強　調升濠賭股目標價（附目標價）

編輯：麥德銘

港股 GDP MSCI中國指數 恒生中國企業指數 大行報告

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