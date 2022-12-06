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【2023展望】施羅德：中港股票前景明年較佳　看好多類債券前景　

股市 17:51 2022/12/06

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環球股債今年迎來艱難的一年，施羅德投資發表2023年十大預測，強調在經濟逆境中運用靈活資產配置策略的重要性。該行看好多類債券明年前景，又認為股票明年有反彈機會，當中在新興市場中，更特別看好中港股票前景，認為股市近期雖有反彈，但仍跑輸整體股市，故尚有上升空間。

股市往往較企業盈利先見底

公司亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子（Keiko Kondo）指明年市場前景很大程上取決於聯儲局政策取態，以及該行預期會出現的經濟衰退。但她指出經濟衰退並非對所有市場都不利，例如金融市場通常具前瞻性，股市往往會在企業盈利見底前6至9個月先見底，加上估值重回具吸引力水平，預期明年環球股市有望迎來轉捩點，但未來幾個月市況仍會出現波動。

她預料中港股市會在新興市場股票中跑贏，內地重啟是其中一個重要因素。此外，中港股市表現今年跑輸整體股市表現，縱使11月出現一波反彈，但估值仍具吸引力，相信仍有上升空間。她又提到資金若加強中資股的比重，或會投資更多在科網股身上。

近藤敬子又指投資者可留意股票市場見底訊號，提前做好入市準備，邊際利潤較高，槓桿比例較低的企業將成為關注焦點，因為她們普遍較優質，在經濟衰退時仍能維持盈利。她又指潔淨能源主題將受惠綠色經濟，為長線投資主題。

美元明年或轉弱

隨著債息急升，債價持續回落，她認為高收益債券，特別是短期債券的估值有吸引力，具備帶動回報的有利條件，若投資年期長達5年至10年，則看好投資級別債券；此外，美國通脹保值國債（TIPS）亦可作為抵禦通脹的投資工具。

美滙指數近日持續調整，該行認為環球貨幣表現明年或會出現逆轉，美元屆時將會轉弱，有日本央行干預的日圓有望捲土重來，成為國際貨幣間的可行對沖工具。

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編輯：葉志偉

港股 大行報告 宏觀分析 外滙 貨幣政策 施羅德 美滙 日圓 經濟 股票

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