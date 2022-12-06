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【工展會2022】今屆工展會9日開鑼　繼續推出1蚊吉品鮑、鮑魚撈麵

商業 16:50 2022/12/06

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大會除了聯同参展商在線上線下推出數百項「破底價」購物優惠，更在現場推出多款「1元產品」。(李智美攝)

「第56屆工展會」將於12月9日至2023年1月1日，一連24天在銅鑼灣維多利亞公園舉行，雲集超過860個戶外攤位。

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特設「香港玩具時代」展區

是次工展會分為10個主題展區，除新設的「香港玩具時代」外，還包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、社企區以及推廣區。

廠商會會長史立德指出，今年展會的規模幾乎回復至疫情前的水平，不但反映社會已踏上復常之路，企業的營商信心也逐步回穩。

一如既往，大會除了聯同参展商在線上線下推出數百項「破底價」購物優惠，更在現場推出多款「1元產品」，包括紅燒元貝吉品鮑、鮑魚撈麵、淮山麵、潔膚膏、蝦片及薑糖等。

廠商會會長史立德指出，今年展會的規模幾乎回復至疫情前的水平。(李智美攝)

有機會赢取機票、名貴家電

作為廠商會成立88周年慶祝活動的項目，大會亦推出特別優惠：

由12月9日中午12時正起，凡是1.身份證號碼有相連的88數字；2.今年88歲（即1934年出生）；或者3.在8月8日出生的香港永久性居民，即可到工展會網站登記参加獎賞活動，有機會獲得價值388港元禮品福袋乙份，先到先得。

另外，首20,000名新登記成為「工展會App」會員的市民可享免費入場。每日首1,000名購票入場人士，可獲贈精美禮品一份。

下載「工展會App」的市民亦可參加幸運大激賞及終極大激賞，有機會赢取精美禮品，包括機票、名貴家電及保健品等，總值12萬港元。

「第56屆工展會」詳情

日期：2022年12月9日至2023年1月1日（共24天）

地點：銅鑼灣維多利亞公園

開放時間：上午11時至晚上8時（每天展會結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場）

門券價格：港幣8元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場）

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記者：李智美

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