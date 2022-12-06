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【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常

股市 17:15 2022/12/06

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【國泰293】國泰航空工會緊急開會討論員工福利待遇問題　不排除罷工或按章工作

本港航空需求正逐步復甦之際，國泰航空 （00293） 空中服務員工會FAU周二（6日）下午召開緊急會員大會，討論員工福利待遇等安排。工會主席張鑑源在會前表示，自政府於9月底放寬入境限制後，航班數量一直上升，但國泰航空卻將每班航班縮減至少一名人手，令機組人員工作量增加，同時機組人員在外站休息的時間卻越來越短，編更安排亦非常混亂。

國泰航空回應本報時稱，感謝機艙服務員在疫情困難期間依然努力不懈，緊守崗位，在重建網絡期間，須作出一些暫時的編更安排，承諾大部分受關注的事項已適時在1月份的值勤更表得到解決。

資方續指，向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。在待遇方面，國泰資方表示，已宣布於2023年向所有合資格員工加薪3.3%及派發相當於一個月薪酬的特惠金，以感謝同事在艱難時期緊守崗位的努力。

國泰航空縮減員工外站休息時間

在資方回應前，國泰工會方面表示，過去3個月國泰工會過去透過不同方式向公司表達訴求，但國泰航空反應冷淡，因此召開緊急會員大會，探討會否有進一步工業行動，包括按章工作，亦不排除發起罷工。

有空中服務員指，自國泰縮減每班航班人手後，每名機組人員由以往照顧約50名乘客，增加至約70人，工作量大增，同時縮減員工外站休息時間，令員工欠缺休息，外站津貼亦大幅減少，同時以往飛長途機的機組人員可在外休息1天，現在卻要即日來回。

資方則指，一直與機艙服務員直接溝通，收集意見及解釋正採取的措施，當中包括曾與空中服務員工會進行多次會談，傳達同樣的訊息。

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