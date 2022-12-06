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【新股IPO】吉利旗下網約車平台曹操出行 傳最快明年4月遞表申請來港上市

股樓投資 17:19 2022/12/06

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引述外電報道，吉利控股集團旗下網約車平台曹操出行推進來港上市計劃，正與農銀國際、美銀及華泰國際就上市事宜洽商，預期最快明年4月向港交所遞交上市申請，明年內上市，集資數億美元。根據此前有消息指，曹操出行計劃來港上市集資數億美元，擬用作於內地拓展業務。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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曹操出行創立於2015年5月，是吉利控股集團佈局新能源汽車共享生態的戰略性投資業務。曹操出行於今年9月與吉利汽車（00175）創新研究院智能駕駛中心就Robotaxi項目啟動合作，計劃共同打造中國首家開放式商業智駕出行平台。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

 

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記者：張以正

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