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市道短期難見起色　萊坊：明年一般住宅樓價跌5%至10%

股樓投資 16:48 2022/12/06

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壞消息不斷，今年樓市價量齊跌，雪上加霜的是，再有國際物業顧問睇淡明年樓市。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，現時實際按息已超過3厘，削減市場購買力，對中小型單位影響最大，相信明年上半年樓市仍然受壓，料下半年才好轉，預計一般住宅樓價再跌5%至10%，豪宅跌幅則在5%內。 

寫字樓樓方面，萊坊執行董事、香港區商業物業服務部主管劉柏汶說，由於經濟前景未明，租客仍然審慎，不敢大肆擴充業務，加上未來數年港島持續有新供應，所以預計明年租金仍然受壓，「短期內，一些較進取的業主甚至部署大幅減價吸客，不排除出現一輪減價戰。」 

萊坊董事總經理、大灣區商業物業服務部主管麥健偉說，九龍區情況相對港島好，下半年錄得多宗大額寫字樓成交，而整體寫字樓租金有見底跡象，若中國通關，相信中國及跨國公司重臨香港，故預計明年九龍區寫字樓租金回升，但升幅最多3%。 

投資市場方面，萊坊大中華區投資部主管胡孝直說，香港物業投資回報不高，加息增加投資成本，預計明年房地產基金或機構較難達成交易協議，即影響成交宗數。他續說，部分投資者尋求更高回報去償還債務，相信市場有更多債權人出售被抵押的資產或資產被接管，即有更多寫字樓銀主盤出售，而近月相關銀主盤已見明顯增加。 

零售物業市場方面，萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫預計，明年香港零售市場仍未能走出谷底，相信明年租金再跌10%至15%。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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