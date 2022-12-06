【內房危機】奧園公開標售 奧園健康近3成股權

傳資金出現問題，仍然停牌的內房股中國奧園(03883) ，在公司網站發布招標文件《公開招標承投購買奧園健康生活集團有限公司全部已發行股本的29.9％》，招標期從12月5日起至12月19日止。中國奧園現時持有旗下物管平台奧園健康(03662)約3.96億股，即約54.5%股權，換言之奧園今次交易僅屬減持，而非全面退出奧園健康。

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10月奧園健康和奧園分別公布，奧園健康獨立調查發現與母公司中國奧園4項資金往來逾38億元人民幣，分別構成須予披露、公布、主要及關連交易，但違反上市規則，未作披露及股東批准等規定，奧園健康董事會決議採納獨立調查的調查結果，並認為報告中發現的問題並不影響業務營運。奧園健康指，由於無意及不慎疏忽而未有就資金往來遵守上市規則，但強調在各項資金往來事項中，向奧園提供的資金已由對方全額償還給該集團，且於核數師函件中提出資金往來的潛在財務影響微乎其微。

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