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【轉數快】轉數快戶口累計逾1133萬個登記 按月增逾15萬個

16:07 2022/12/06

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11個月轉數快按月增加15萬個新戶口。

俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統，據香港銀行同業結算公司的最新統計，轉數快於11月底累計共有1133.87萬個帳戶登記，與10月底的1118萬個戶口相比，按月增加逾15.31萬個。

此外，如以去年底只有962萬多個帳戶計，今年首11月再增加171萬個新登記，以幅度計，增幅近18%。轉數快自2018年9月推出至今，已超逾1100萬個帳戶，市料皆因疫情催生宅經濟，帶旺綫上消費，亦間接刺激轉數快的上客使用量。

再者，10月份財爺向市民再派消費券，亦吸引包括中小企等零售商戶鬥谷優惠，利用電子錢包冀吸客，况且疫後港人已習慣改用數碼支付工具。

金管局李達志：快將啟動「互換通」　就轉數快探討跨境零售支付可能性【下一頁

展望前景，市料新戶口將有增無減，尤其是憧憬「轉數快」衝出香港，計劃與泰國接通，港人最快或可於明年在曼谷使用FPS支付。

金管局旗下電子支付平台「轉數快」推出至今已逾4年，以安全、高效及便利的電子支付服務，並推動數碼化金融服務為宗旨。金管局副總裁李達志早前放風，提升「轉數快」的功能及擴闊其應用場景，當中包括與泰國的快速支付系統「PromptPay」接通，以及和內地合作測試數碼人民幣，希望為市民帶來更大的便利，為業界開拓更多的發展機遇。

金管局副總裁李達志曾在官方網站《匯思》表示，「轉數快」在本港漸趨成熟，希望能突破只在香港使用的框框，利用其24小時無間斷運作及即時支付的優勢進行跨境支付，能打破地域界限。

本港10月零售銷貨額揚3.9%　受惠新一輪消費券【下一頁

金管局現正研究如何透過與其他地方的電子支付系統互聯，讓港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」進行支付。當局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」。

在疫情緩和、旅遊業逐步復甦之際，李達志希望「轉數快」能為港人到海外旅遊、或來港旅客提供多一個安全快捷的支付選擇，給旅客一個嶄新的體驗，並為日後再進一步拓展跨境支付服務的版圖，奠下良好基礎。

此外，「轉數快」亦將與「中國人民銀行數字貨幣研究所」（簡稱數研所）合作測試數碼人民幣，以促進粵港澳大灣區互聯互通，以及提升跨境支付服務效率和用戶體驗。

新功能下的「轉數快」將具備數碼人民幣錢包增值服務，而參與的銀行數量亦由首階段的一間，增加至現時第二階段的4間。當局將會引入更多數碼人民幣運營機構與香港本地銀行參與測試，以便香港居民將來北上可使用數碼人民幣。

相關文章：【金融科技】電子支付逐漸普及　科大指逾半數人有意用數碼港元

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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