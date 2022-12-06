【內房回暖】內房股逆市急升、龍光彈逾三成　分析：未來6至12個月房企流動性壓力大幅緩解

▲ 內房股逆市急升 龍光彈逾三成 分析：未來6至12個月流動性壓力大幅緩解

自金融16條出台後，中國當局對房地產各渠道的融資都推出支持措施配合，市場視為內地對房地產政策已轉向，內房股亦同時大幅反彈。多隻內房股在午後逆市急升，其中，龍光 （03380） 於尾市升逾三成，高見1.35元，龍光集團官微指，首11個月龍光共計完成項目交付75個批次，累計交房約4.9萬套，合約交付率100%，所有項目均100%准時交付。

綠景中國 （00095） 、中駿 （01966） 、旭輝 （00884） 及時代中國 （01233） 亦升逾一成。部份物管股也表現強勁，正榮服務 （06958） 升34.6%，時代鄰里 （09928） 升22%，融創服務 （01516） 亦升14.4%。

除了多間內銀對內房批出融資額度，消息面上，近日網傳部份地區放寬限購，包括廈門及武漢。不過，廈門市房地產業協會隨後澄清稱，當地限購政策未做重大調整，武漢房產交易中心也指，目前未收到通知。

銀河聯昌証券：內房最糟糕時間已過

銀河聯昌証券發表報告指，金融16條將有助內房走出困境，相信最糟糕時間已過。該行預期不斷增加的利好消息將繼續提振內房股價，特別是面對流動性壓力的民營發展商。

銀河聯昌証券又指，相信未來6至12個月行業的流動性壓力已顯著緩解，尤其是監管機構允許發展商將債券延期12個月。

該行將雅居樂 （03383） 及合景泰富 （01813） 的評級上調至買入，短綫亦看好碧桂園 （02007） ，而中長期而言，國企內房及大型優質房企會是市場迅速整合的主要贏家，故看好龍湖 （00960） 、萬科 （02202） 及潤地 （01109） 。

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編輯：袁諾曦