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【網絡安全】QR code欺詐成亞太區最主要支付騙案　惡意機械人攻擊電商數目　半年增逾1.5倍

科技 18:00 2022/12/06

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過去12個月，針對全球企業的人為欺詐攻擊上升了32%，而惡意機械人攻擊也在同年增加38%。（法新社）

先買後付（BNPL）、電子錢包和二維碼（QR Code）等支付選項近年激增，網絡交易欺詐亦隨之增長。數據分析公司LexisNexis Risk Solutions發表《全球欺詐和身份識別報告》，指出「二維碼（QR code）欺詐」成亞太區最主要支付騙案，而且電商平台遭惡意機械人攻擊更於上半年急升155%。

【網絡監管】Facebook Dating App採AI人臉識別技術　驗證用戶是否成年

每20個密碼重置   有1個來自欺詐攻擊

LexisNexis Risk Solutions在2022年1月至6月期間，分析全球超過390億筆交易數據，發現新冠疫情促使消費者利用網絡平台進行交易，網絡交易量同年上升了37%，但同時網絡欺詐數量也在增加。報告指出，每12個新建立的帳戶就有1個是網絡欺詐者的手段，而每20個密碼重置中，就有1個是欺詐攻擊。

過去12個月，針對全球企業的人為欺詐攻擊上升了32%，而惡意機械人攻擊也在同年增加38%，其中今年上半年的惡意機械人攻擊，更加是急升155%。

【網絡安全】網絡安全事故增長放緩　東亞區受害者急增4成

此外，二維碼詐騙是亞太區最主要的支付欺詐手法，而二維碼支付和點對點轉賬，則是東南亞和印度的主要支付渠道。至於企業方面，面對的最大挑戰是客戶身份驗證，「欠缺充足的實時第三方數據」（46%）和「實時交易追蹤資料」（43%）是兩大難關。

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責任編輯：陳卓賢

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