【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

其他股評時段:

01:50 大市僅微微回調

04:50 兩因素看後市

07:30 內地防疫「優化」及內房危機緩解

10:20 下年2月加息後或再加息

12:40 內地放開仍有得炒

14:30 年尾大戶低位買貨

17:55 03033 南方恒生科技

21:30 兩方法買貨止賺應對市況

23:22 科技股4天天王

26:45 下年首季小心回調

29:30 長線小心防疫再收緊

30:00 美國或更長時間加息

36:28 03339 中國龍工

39:50 07299 南方兩倍做多黃金 02899 紫金礦業

47:00 02347 友和集團

48:25 00520 呷哺呷哺

50:40 03309 希瑪眼科

52:55 00883 中國海洋石油

55:00 01801 信達生物

58:25 01833 平安好醫生

1:00:30 09922 九毛九



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