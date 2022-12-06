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【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

iMTV＋ 19:30 2022/12/06

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其他股評時段:

01:50 大市僅微微回調
04:50 兩因素看後市
07:30 內地防疫「優化」及內房危機緩解
10:20 下年2月加息後或再加息
12:40 內地放開仍有得炒
14:30 年尾大戶低位買貨
17:55 03033 南方恒生科技
21:30 兩方法買貨止賺應對市況
23:22 科技股4天天王
26:45 下年首季小心回調
29:30 長線小心防疫再收緊
30:00 美國或更長時間加息
36:28 03339 中國龍工
39:50 07299 南方兩倍做多黃金  02899 紫金礦業
47:00 02347 友和集團
48:25 00520 呷哺呷哺
50:40 03309 希瑪眼科
52:55 00883 中國海洋石油
55:00 01801 信達生物
58:25 01833 平安好醫生
1:00:30 09922 九毛九

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欄名 : 溫股知新

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