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德勤：40%受訪商業地產商睇淡明年收入　33%計劃明年削減成本

股樓投資 16:52 2022/12/06

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國際會計師事務所德勤表示，全球商業地產行業面臨不確定性，對2023年的計劃持謹慎態度。德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江表示，公司於今年6月訪問全球主要商業地產業主和投資公司共450位首席財務官，受訪者平均分布北美洲、歐洲及亞太區，調研的房地產企業資產管理規模不低於一億美元。其中僅40%的受訪者預計2023 年的收入有所增長，與去年的80%相比有所下降。此外，有更大比例的受訪者（33%）計劃於2023年削減成本，而去年這比例僅為 6%。

調查另顯示，不少業主和投資者瞄準寫字樓和數碼地產，推動數據中心需求更創歷史新高。全球而言，受訪者認為未來 12 至18個月，市區寫字樓和郊區寫字樓提供最具吸引力的風險調整投資機會；而亞太地區受訪者則以數碼地產為首選，比例達到 43%。

他指出，未來數年，面對發展環境的高度不確定性，受訪者首要關注的重點包括執行投資組合戰略、重點發展 ESG 以滿足監管和持份者需求、了解近期或即將發生的稅收結構變化、運用技術開展創新和提升效率。

德勤中國財務諮詢價值創造及危機諮詢服務副主管合夥人何國樑表示，考慮到整體經濟問題以及持續存在的供應鏈不確定性，多數受訪者預計其公司將在一定程度上減少技術投資。這與去年的調研結果形成鮮明對比，去年僅7%的受訪者預計將減少技術投資，三分之二的受訪者預計其公司將增加技術投資。在亞大地區，有42%的受訪者表示其公司計劃增加技術投資，近三分之一表示預計其公司將減少技術技資。

 

延伸閲讀【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房 三年鬆綁貨貶值96.3萬 連稅務使費料蝕逾200萬離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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