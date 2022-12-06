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【房屋供應】本港首十月私樓落成量達1.88萬伙 差估署：較去年同期上升約65.5%

理財智慧 17:26 2022/12/06

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差餉物業估價署於周二（6日）公布本最新香港物業報告，數字顯示今年首10個月則累積落成私宅單位18,753伙，較去年同期的11,329伙多7,424伙，大幅上升約65.5%，並且達到今年全年目標落成量的82%。另外，今年10月私人住宅落成量有2,156伙，較9月減少516伙，跌幅約19.3%

【樓市熱話】單身港男月入2.8萬 感買樓比租樓實際 欲上車380萬樓 網民：買舊啲唔好買納米樓【下一頁

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

而在各類型私人住宅單位的最新租金回報率數字方面，實用面積約431方呎以下細單位租金回報率按月上升約0.1個百分點，達2.7厘。而實用面積約431至752方呎中小型單位回報率，亦升約0.1個百分點至2.4厘。而實用面積約1,722方呎或以上大型單位租金回報則有2.2厘，按月升幅相同，同為約3年來最高。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

目前今年暫錄私樓落成數字，比較去年全年落成量14386伙，已多出約30.4%。10月各區私樓落成量中，以九龍區佔1126伙最多，按月大增887伙，升幅約3.7倍，新界區則有1030伙落成，較9月大幅減少1248伙，跌幅約54.8%。

【有相睇】投資者移民沽天鑽兩房　三年鬆綁貨貶值96.3萬　連稅務使費料蝕逾200萬離場【下一頁

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記者：鄭日棱

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落成量 香港 物業 經濟 差餉物業估價署

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