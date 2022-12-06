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【美元定存】美元定存最高息10厘 滙豐搶閘勁加短存息

15:35 2022/12/06

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滙豐勁加7天美元定存年息3厘至10厘超高息。

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全球聚焦本港時間下周四（12月15日）聯儲局是否一如所料放慢加息，只加0.5厘。不過，港銀已偷步加美元定期存款息，尤其在年結前搶短錢。本周首兩天，暫有兩間大小行提高美元定存息，最吸睛的是滙豐（HSBC）搶閘於昨天（12月5日）重手加7天年息3厘，新息率至10厘。今天（6日）輪到上商全面加短中長息，當中3個月、半年及一年年息齊升0.3厘，劃一至4.5厘。不過，花旗卻短加長減。

專家預期，加息戰將延至明年中，因花旗及高盛等大行，皆料聯儲局的加息周期至來年第2季。美滙指數暫報105.12，花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，旗下分析員維持預測，料聯儲局仍有4次加息機會，累加1.5厘。分別於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加50點子，3月和5月分別只加25點子，令最終利率達到5.25至5.5厘。

美元1年定存最高5.3厘 港銀年結前猛搶美金【下一頁

廖嘉豪預估，未來3個月內料美滙指數見112.5 ，半年到1年料失守百關，報97.66，兩年長期目標價為100.83。

此外，比拼4大行的美元定存短息，滙豐於昨天勁加7天年息3厘至10厘新關，追貼恒生，撼贏渣打香港 （02888） 的9厘及中銀香港 （02388） 的6厘；1個月年息方面，滙豐昨重手加兩厘至4厘，抛離中銀及渣打的兩厘。以上兩個短存是滙豐自9月13日以來第2度調高息率，當中7天年息已兩度累加4.5厘。

另方面，計及中小行的美元定存息率，現時3個月年息以富邦的4.68厘居首；半年期以大新於11月下旬累升0.6厘後、至5.2厘，抛離富邦的4.8厘而稱冠。1年期也以該行的5.3厘奪冠。至於7天年息罕現3冠王，滙豐、恒生及星展齊報10厘，為全城最高；專家建議先開立1周短存，以便觀望儲局下星期的議息結果，方便閒資露活轉身。

鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度【下一頁

星展於11月23日突擊推10厘息，如以門檻50萬元的新錢計，速賺958.9元利息。倘以500萬元上限計，大戶最盡賺息9589元，上述息率並未扣除港元兌美元的買賣差價。不過，追息族享該冠絕全城的息率，須過3關：（1）是擁有資產值100萬元的星展豐盛理財戶；（2）完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金 （只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易） 、又或認購或沽出債券 （不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易達50萬元至500萬元（或外幣等值）；（3）由即日起至今年底，投資交易經該行任何分行進行。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，更會自動登記參加星展e$aver存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

而恒生享10厘息較簡單，只須1萬港元的合資格兌換資金，上限200萬港元。同樣，滙豐只要求尚玉理財戶兌換2000美元，在流動理財開立。

另方面，經歷第4季的搶存戰，至今已有10多間業界的1年期美元定存追趕4厘息行列，當中，大新近日累升0.4厘至5.3厘。

順帶一提，大新的特惠息上落頗大，該行曾於11月15日撤1年期逾5厘的特高息，及至11月24日又再重新上架，且一加再加至11月28日的創新高的5.3厘超高息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 花旗銀行 上海商業銀行 滙豐控股（00005） 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元

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