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調查：七成受訪者對家居保險有需求　livi bank X 富衛推出首個家居保　每年保費劃一收420元

理財智慧 15:42 2022/12/06

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虛擬銀行livi bank進行客戶調查，顯示只有28%受訪者持有家居保險，至於投保渠道方面，超過七成受訪者表示他們傾向在網上投保家居保險產品。為了滿足業主及租客的相關需求，livi bank與富衛保險推出「易安心家居保」，客戶只需在livi手機應用程式投保，便可輕鬆獲得全面的家居保障。

客戶只需於livi手機應用程式完成三個步驟，即可以420港元（保費未包括以年度保費0.1% 計算之保費徵費）獲得全面的家居財物保障，推廣期內更可享額外10%折扣優惠。客戶於手機應用程式内點選「保險」，然後選擇「易安心家居保」，並填寫地址和簡單資訊，即可投保。

瑞銀料內地明年次季通關  另看好5隻受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
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易安心家居保涵蓋範疇，例如：

  • 保障居所內的家居財物之失竊及損壞，包括傢俬和電器等
  • 全面保障你的貴重物件，如珠寶首飾、金、銀、攝影器材等，賠償總額最高可達100,000港元
  • 個人法律責任保障包括與你同住的家庭成員，全球通用的保障額可高達5,000,000港元。當你可能負上法律責任時，易安心家居保將為你提供保障，例如有人於你家裏的樓梯跌倒，或你的孩子意外打碎了鄰居昂貴的花瓶。
  • 不論你是業主、租客或以住戶身份佔用家居人士，你的家居個人財物同樣會受保障。

產品詳情

受保人士：業主和／或以住戶身份佔用家居人士（適用於自己及同住家庭成員）

保費：每年420港元2，適用於實用面積1,000平方尺以内之家居

保障期：12個月。每年自動續保4

透過 livi 手機應用程式輕鬆投保：全數碼化及即時體驗 — 申請、報價以至繳費均可在livi手機應用程式上完成，讓客戶享受簡易的一站式投保體驗。

簡單及透明：客戶可於livi手機應用程式查閱及管理保單。

保費繳付方式：以livi Debit Mastercard直接繳付保費。

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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撰文 : 陳楚琨

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