▲ 【FTX爆煲】高盛擬趁加密寒冬併購加密資產公司

全球主要加密交易所FTX爆煲後，波及多家加密資產公司陷破產危機，為傳統金融機構帶來併購機會。高盛高層接受訪問時稱，正考慮花數以千萬美元計，投資估值和投資者興趣大減的加密資產公司，目前已對數間加密資產公司作盡職審查。

高盛數碼資產主管Mathew McDermott接受外電訪問時稱，FTX爆煲令投資者更看重值得信賴、更受監管的加密貨​​幣參與者，而行內估值已變得合理，讓大銀行帶來發展加密業務的機會。

McDermott稱，目前市場氣氛一定令加密市場走弱，形容FTX事件反映整個加密貨幣圈不成熟之處（poster child），但相關科技繼續發揮作用。

不過，以McDermott所述的投資金額，相對去年盈利達216億美元的高盛而言，該行對加密資產的押注並不算很大，仍反映華爾街大行未擬撤出投資加密資產技術。高盛除了有自家分佈式分帳技術（DLT）以外，現已投資11家加密資產公司，提供合規、加密貨幣數據、區塊鏈管理等服務，數碼資產投資團隊已有逾70人。

高盛行政總裁 David Solomon 、摩根士丹利行政總裁 James Gorman在FTX申請破產後接受訪問時都稱，加密貨幣市場高度投機，但箇中基建技術仍有很大潛力。

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編輯：麥德銘