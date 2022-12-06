  • 19°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FTX爆煲】高盛擬趁加密寒冬併購加密資產公司

新經濟追蹤 15:17 2022/12/06

分享：

分享：

【FTX爆煲】高盛擬趁加密寒冬併購加密資產公司

全球主要加密交易所FTX爆煲後，波及多家加密資產公司陷破產危機，為傳統金融機構帶來併購機會。高盛高層接受訪問時稱，正考慮花數以千萬美元計，投資估值和投資者興趣大減的加密資產公司，目前已對數間加密資產公司作盡職審查。

高盛數碼資產主管Mathew McDermott接受外電訪問時稱，FTX爆煲令投資者更看重值得信賴、更受監管的加密貨​​幣參與者，而行內估值已變得合理，讓大銀行帶來發展加密業務的機會。

McDermott稱，目前市場氣氛一定令加密市場走弱，形容FTX事件反映整個加密貨幣圈不成熟之處（poster child），但相關科技繼續發揮作用。

花旗：Bitcoin明年將暴跌7成、或低見5000美元，可見【下一頁】

不過，以McDermott所述的投資金額，相對去年盈利達216億美元的高盛而言，該行對加密資產的押注並不算很大，仍反映華爾街大行未擬撤出投資加密資產技術。高盛除了有自家分佈式分帳技術（DLT）以外，現已投資11家加密資產公司，提供合規、加密貨幣數據、區塊鏈管理等服務，數碼資產投資團隊已有逾70人。

高盛行政總裁 David Solomon 、摩根士丹利行政總裁 James Gorman在FTX申請破產後接受訪問時都稱，加密貨幣市場高度投機，但箇中基建技術仍有很大潛力。

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

相關文章：

【加密貨幣】貝萊德CEO芬克：FTX破產源於不當行為　惟不能忽視加密貨幣背後的技術相當重要

【加密貨幣】新加坡副總理罕有批評淡馬錫　投資FTX有損信譽

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 金融機構 區塊鏈

上一篇文章

【江澤民逝世】交易廣場外部顯示屏今早停播市況3分鐘　歐冠昇領港交所高層默哀、長江新地登報悼念（多圖）

下一篇文章

就業強勁難挽美元頹勢　利差交易平倉港元轉強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】阿里巴巴跌3%累市　、汽車內房股向上　恒生指數回吐77點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌3%累市　、汽車內房股向上　恒生指數回吐77點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升55點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回穩升55點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理
【中國開關】路透：內地最快周三公布10項放寬防疫新措施　將疫情分類級別降至乙類管理
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【陸金所香港】陸香港明年1月退出零售業務　將停開戶、充值、認購等服務（第二版加入陸金所回應）
【陸金所香港】陸香港明年1月退出零售業務　將停開戶、充值、認購等服務（第二版加入陸金所回應）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款