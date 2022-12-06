【職場熱話】恐怖老細CCTV監視成癮 變本加厲每日巡視最少3次 打工仔嘆「Office愈來愈似北韓」

打工仔每日在辦公室工作，也希望保持一點私癮，不希望長期被人監視。可是，有網民最近在「DCard討論區」發帖，指遇上一個監視成癮的恐怖老細，大嘆Office愈來愈似北韓。

事主表示，老細整天都會「Mon實」個CCTV，睇下同事是否做緊嘢，情況近來愈來愈嚴重。

事主老細做左啲乜？

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對於事主在Office的遭遇，網民普遍表達同情及理解，認為老細的做法確是很「黑人憎」。

網民回應：

咁冇安全感自己做啦，我交到貨又有quality咪得，係你面前扮工浪費大家時間啫

諗番之前第一份工都係咁，好黑人憎，好快就走咗

應該係生意唔好、公司危危乎，老細先會想捉呢啲

我之前間公司都係，個Cam仲要可以聽到聲，可以Zoom大，可以見到你部電話睇緊乜嘢、打緊咩字，講壞話係完全聽得一清二楚

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責任編輯：李兆明