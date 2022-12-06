就業強勁難挽美元頹勢　利差交易平倉港元轉強

美國上周五公布的十一月份就業報告反映勞動市場依然緊張，新增非農業職位高於市場預期，失業率維持在3.7%不變，平均時薪年率加快至5.1%，超乎市場預期，反映加息行動并未對經濟造成太大的負面影響。數據出台輕微減輕了市場對經濟衰退的憂慮，美元和美債息短暫抽高，但其後再次下滑。筆者認為，隨著市場已慢慢消化數據，投資者始終和聯儲局主席鮑威爾先前的鴿派立場站於同一陣線，雖然昨晚美國供應管理協會 （ISM） 公佈的非製造業 PMI 意外上升，但相信無阻美元重回下行趨勢。

隨著美元被廣泛拋售和聯儲局加息步伐放緩的重新定價，港元從7.85的弱方保證開始走強，升至7.77 的一年半以來高位。筆者認為，美元兌港元的多頭利差交易平倉是港元顯著反彈的主要誘因。由於香港金管局為悍衛聯繫匯率而於近期大量購入港元，導致港元流動性狀況趨緊，加上中國重新開放貿易後，資金回歸港股也提振了港元需求。在年底強勁的季節性港元需求背景下，港元利率將協同港元匯價保持升勢。

責任編輯︰梁浩碩

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