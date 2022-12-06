【新股IPO】衛龍9985周一起招股 入場費2303元

內地辣味休閒食品企業衛龍（新上市編號:09985）自周一（5日）起至周四（8日）招股，該股擬於全球發售9,639.7萬股，香港公開發售約佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎10.4至11.4元，以每手200股計，一手入場費2,302.97元；下周四（15日）掛牌；聯席保薦人為大摩、中金及瑞銀。

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公司上市引入3名基石投資者，包括分眾傳媒創始人及董事長江南春最終控制的Media Global、陽光人壽保險及Prospect Bridge，合共認購近5.8億元公司股份。

如以招股價中位數10.9元計，上市淨集資料近9.36億元，當中約57%將用於擴大和升級生產設施與供應鏈體系；約15%用於進一步拓展銷售和經銷網絡；約10%用於品牌建設；約10%用於產品研發活動以及提升研發能力；約8%用於推進業務的數智化建設。

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記者：張以正