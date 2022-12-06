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【世界盃2022】史達寧等家人安全先歸隊 車路士4球員先後被盜

環球社會熱點 14:46 2022/12/06

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英格蘭翼鋒史達寧早前因在英格蘭的家人險些遇險，離開仍在卡塔爾參與世界盃的球隊。據悉史達寧希望等家人安全獲100%保障才會歸隊。英國媒體指出，史達寧是近來第4名被盜竊的車路士球員。

【世界盃2022】英格蘭翼鋒突離營 8強未必可上陣 【下一頁】

太陽報引述消息人士報稱，史達寧（Raheem Sterling）透露，除非確定家人百分百安全，否則他不會返回卡塔爾。史達寧據指十分關心安全問題，搬至現時居住的房屋亦出於安全考量。但今次盜墓案發生後，史達寧與未婚妻均十分不愉快，因為二人剛舉家搬回倫敦，希望能夠感到安全。

多間媒體報道指，持有武器的疑犯上周六（3日）夜晚闖入史達寧位於薩里郡（Surrey）的住所。當時其未婚妻和3個年幼的子女都在家中，最少有一隻價值30萬英鎊（約287.7萬港元）手錶被盜。

英格蘭將在香港時間下周日（11日）凌晨3時，在8強迎戰衛冕冠軍法國，爭取連續兩屆打入4強。

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【世界盃2022】巴西拉橫額支持比利 大勝南韓入8強 【下一頁】

太陽報指出，車路士（Chelsea）右閘列斯占士（Reece James）去年9月位於薩里郡的住所同樣遭遇入屋盜竊，同隊兩名隊友近月亦有相同經歷。警方懷疑，多宗案件可能有關連，車路士球員可能成為盜竊集團目標。

每日郵報訪問史達寧鄰居，對方認為史達寧一家被盜存在內部人員作案嫌疑。鄰居指近周史達寧住宅附近有不少搬運﹑裝修及電工出入，他們擁有進屋權限，估計有人走漏風聲，透露史達寧住所位置。

薩里郡過往是不少港人移居英國後的首選落腳地，當地校網和治安都不俗，公立學校學位競爭激烈。

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責任編輯：吳漢培

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