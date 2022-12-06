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亞洲股市概覽

宏觀解讀 14:34 2022/12/06

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亞洲股市上週也呈現走升，因投資者猜測中國在經過民眾抗議封控措施後將重新開放；國企指數和恆生指數分別上漲6.7%和6.3%。市場憧憬中國在清零政策的調整，以及為解決房地產開發商面臨的問題而採取的措施，中國股市10月底以來反彈了近30%。中國官方進一步調整了疫情封控措施，其中放寬了對廣州及周邊城鎮等地區的封鎖限制，縮短了隔離期，投資情緒重返市場。其他調整措施包括對肺炎疫情密切接觸者進行居家隔離，而不是在集中設施進行隔離。

此外，中國人民銀行宣布將大中型銀行存款準備金率下調25個基點，並於12月5日生效。這將使存款準備金率分別降至11%和9%，此舉將為金融體系釋放約5,000億人民幣的流動性。中國在2022年第二次下調存款準備金率，結束了股市原本充滿挑戰的一年。隨著中國當局努力向全球其他地區開放，預期未來數月將宣佈更多清晰政策和實施情況。我們認為，鑒於涉及到廣泛的利益相關類別 — 地方政府機構、商業銀行、建築承包商、建築公司、材料供貨商、房地產研發商及其僱員和購房者，這一僵局最終將得到解決。值得注意的是，購房者有意恢復供款，以免影響他們的個人信用評級。

因此，從長遠來看，中國的大型銀行應該不會受到房地產問題的不利影響。例如，銀行業的不良貸款率在過去五年中一直保持在1.7%，並可能保持在可控的範圍內，因為銀行已採取審慎措施保持資產質量。截至今年3月底，中國四大銀行已計提250%的貸款損失準備金，總計2.8萬億元人民幣。這將在銀行保持穩定的資產負債表質量，同時緩衝經濟波動的影響方面發揮關鍵作用。在金融領域，我們仍傾向於國有大型銀行，因為其資產負債狀況良好，貸款損失準備金較高，不良貸款率低於行業平均水平。大型銀行也可能從其較大的經常帳戶儲蓄帳戶（CASA）存款基礎中獲得成本更低的資金，擁有更多樣化的貸款帳目構成，以及更低的房地產抵押貸款比例。在此背景下，星展集團對中國內需產業持建設性觀點，例如A股、新經濟類股、本土消費品牌和金融股。

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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