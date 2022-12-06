【網絡安全】網絡安全事故增長放緩　東亞區受害者急增4成

全球企業紛紛數碼轉型，各規模的公司都面臨攻擊。託管安全服務供應商Orange Cyberdefense發表年度資訊安全研究報告指，安全事件的數目按年增長5%，網絡勒索受害者的地理位置亦正轉移至東亞及北歐等地。

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Orange Cyberdefense分析旗下來自全球17個網絡安全營運中心（SOCs）、13個CyberSOCs，和在8個地點的電腦緊急應變小組（CERT）的一手資訊，共99,506宗潛在安全事件，發現網絡安全事件數量，按年增長 5%。在眾多安全事件中，有4成屬惡意軟件。47%的事件起源自企業內部員工，使每個客戶每月平均錄得34宗網絡安全事件，

報告又發現，在已確認安全事件中，針對中小型企業的攻擊佔49%，較去年的35%高。中小企的數據洩露平均成本，高達190萬美元（約1,477萬港元）。相關金額足以令中小企面臨倒閉的風險，反映中小企更需要留意及處理由惡意軟件引起的事件。

隨著各國企業的數碼業務發展，網絡勒索受害企業的地域分佈亦有所變化，正從北美轉移到歐洲、亞洲和新興市場。在北美和加拿大的受害企業，分別下降8%和32%。然而，在東亞及北歐地區，遭到網絡勒索的企業大幅增加44%及138%。

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責任編輯：殷凱怡

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