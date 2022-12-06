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【著數優惠】將軍澳中心慶賀跨灣大橋下周日通車　 65個商戶推300個折扣優惠 多款精選產品低至1折換購

理財智慧 16:43 2022/12/06

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將軍澳中心為慶祝將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車，由即日起推出「通車消費月」活動，送出多達1,630元商場電子贈券及8小時免費泊車券，而將軍澳創新園區的上班族只要出示職員證或卡片，毋須消費即可賞20元餐飲電子贈券。此外，適逢世界盃熱潮及聖誕節假期將至，商場為了令顧客今個12月能盡興狂歡，聯同場內65個商戶推出共300個折扣優惠，低至1折盡享餐飲、美容、家品等優惠。

【青姐話】有智慧都要趁勢   逆勢操作太昂貴

將軍澳創新園內的上班族可享「上班族放飯賞」，逢星期一至五出示將軍澳創新園內公司職員證或卡片，即可免費獲贈將軍澳中心20元餐飲電子贈券；同日消費滿300元更可獲贈30元餐飲電子贈券及1小時免費泊車券；其他顧客可把握「全天候休閒賞」消費滿800元可換領100元電子贈券組合及1小時免費泊車券；此外，將軍澳中心聯同毗鄰商場PopWalk推出「聯場消費賞」，於將軍澳中心消費滿指定金額後，即可換領將軍澳中心X PopWalk電子贈券組合，繼續掃平貨，盡享購物及美食優惠。

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65間商店推150個優惠　

世界盃即將進入8強賽事，將軍澳中心聯同65間商店推出「足球盛事‧全城激賞」，當中多達150個優惠，其中包括最新開業、全港首間韓國炸雞店Puradak Chicken送出什錦炸薯乙份，只要身份證英文姓名含「PURADAK」其中3個字母即可換領。此外，顧客更可以低至1折的換購將軍澳中心預備的精選禮遇，如KeysToYoung PicoExtreme超皮秒激光療程（1折價360元）、設計工房日本制櫸木長柄碗或黑胡桃木砧板（1折價20元）、The Point - Pizza & Pasta棒棒雞（1折價8.8元）等，以及全場最平的1元KAI Shop的KAI眼影掃，扮靚靚買美食一齊睇世界盃。

多款高性價比聖誕禮品

「聖誕激賞優惠」精選逾160個折扣產品，涵蓋影音家電、美容、餐飲、服飾等類別，全部標榜高性價比，其中1折價288元可享GLYCEL的燕窩高效緊緻修護療程，兼送瑞士冬日美肌套裝5件、28折558元購入張毛記的Gemini 多功能電煮食鍋、98元起盡享岩盤牛扒的Shabu Shabu牛肉壽喜燒等。

限量3,300元購物賞

為配合將軍澳中心《A FairyTAIL Christmas》的中世紀魔幻古堡聖誕布置，商場更額外推出魔幻閃鑽電玩購物賞，當中「魔幻電玩購物賞」為影音及家電有要求的你，購買影音家電同時激賺1,300元將軍澳中心電子贈券；而「魔幻閃鑽購物賞」則正正為追求生活質素的你而設，購買珠寶、鐘錶或眼鏡滿指定金額即可獲得2,000元將軍澳中心電子贈券組合，兩項獎賞各自只有50個名額。

【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身   46萬簡約風裝潢清新自然   平凡設計中見心思【下一頁

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「將軍澳中心 – 通車消費月」活動詳情

將軍澳中心 – 通車消費月
推廣日期 2022年12月1日至2023年1月25日或換完即止
換領時間 下午1時 – 10時
換領地點 將軍澳中心G/F中庭換領專櫃
【上班族放飯賞】
詳情
  • 著數1：逢星期一至五，出示將軍澳創新園內公司職員證或卡片，即可獲贈將軍澳中心HK$20餐飲電子贈券（名額：1,000）
  • 著數2：上述人士同日消費滿HK$300（最多2組消費單據）即可獲贈將軍澳中心HK$30餐飲電子贈券及1小時免費泊車券（名額：1,000）
【全天候休閒賞】
詳情 消費滿HK$800（合組2-3組單據^）即送HK$100電子贈券組合及1小時免費泊車券
【將軍澳中心X PopWalk 聯場消費賞】
詳情
  • 著數1：於將軍澳中心消費滿HK$500（最多2組單據），即送HK$80將軍澳中心 X PopWalk電子贈券組合及1小時聯場免費泊車券
  • 著數2：於將軍澳中心消費滿HK$2,000（合組2-4組單據），即送HK$400將軍澳中心 X PopWalk電子贈券組合及2小時聯場免費泊車券
  • 著數3：於將軍澳中心消費滿HK$5,000（合組2-6組單據），即送HK$1,000將軍澳中心 X PopWalk電子贈券組合及3小時聯場免費泊車券

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責任編輯：嚴浩文

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