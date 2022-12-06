印尼通過新刑法 全面禁止婚姻外性行為

印尼為全球最大伊斯蘭教徒為主國家，近年因宗教保守主義引起不少爭議。當地國會近日通過新刑法，全面禁止任何婚姻關係以外的性行為，法例適用範圍包括外國旅客。然而，有反對人士指出，新刑法可能威脅人權及自由

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印尼國會周二（6日）以壓倒性票數通過，支持禁止所有非婚姻關係的性行為，最高刑罰為監禁一年。新法不止適用於當地民眾，前往旅遊的遊客亦受規範。同時，刑法亦禁止羞辱總統或國家機構，與不可發表有違國家意識形態的言論。

國會議員盛讚新刑法獲通過，負責檢視刑法的國會委員會主席Bambang Wuryanto指出，舊有刑法屬荷蘭前殖民時期產物，已不適用於現時的印尼社會。

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人權團體及反對人士警告，新刑法恐怕不合比例地影響女性，更進一步損害人權及自由。印尼人權觀察（Human Rights Watch）研究員Andreas Harsono則警告，新法可能引發剝削。

反對者形容，新刑法猶如社會倒退，言論自由將被壓縮。商界亦指出，新刑法將損害印尼旅遊業及潛在商業投資地點的價值。

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責任編輯：吳漢培