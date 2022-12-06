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【2023展望】滙豐料美息將維持高企、利率或高見5厘　恒指明年升至22470點

股市 13:40 2022/12/06

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【2023展望】滙豐料美息將維持高企、利率或高見5厘　恒指明年升至22470點

滙豐環球私人銀行發表投資展望，預測今年香港GDP負增長3.1%，明年將增長3.5%，而恒指將於明年年底升至22470點。美息方面，滙豐認為，聯儲局將於年底及明年首季各加息半厘，終端利率或於5厘封頂，但因核心通脹高居不下，料今年內減息的空間不大。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，美國貨幣緊縮周期已接近尾聲，預料聯儲局將在12 月和明年2月再加息兩次，每次加息半厘，利率介乎4.75至5厘。滙豐指，因美國核心通脹高居不下，終端利率將維持一段時間，料今年內減息的空間不大。

港股受益憧憬內地放緩防疫政策　內房持審慎態度

本港股票市場方面，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，近期港股市場回暖，受益於市場憧憬內地放緩防疫政策，預料明年底恒指回暖至22470點，但因外圍經濟低迷、息口持續高企等因素對股票市場的估值構成壓力，稱上述預測屬較為合理的水平。同時，他看好消費、濠賭、航空等疫經濟重開受益股，同時亦看好受益於高息口的金融股。

內房方面，何偉華表示，對內房板塊的看法持審慎態度，稱儘管有政策性等利有利因素，但因不少內房企業已發生信用違約，對房地產整個板塊構成一定的壓力，同時稱內房在需求端的回暖仍需時間，未來數月銷售將維持低位，因此對內房仍持審慎態度。

【2023展望】大華繼顯：中國經濟復常將利好明年上半年股市　美息高企及環球經濟放緩增下半年下行風險

【2023展望】大和：恒指明年底目標睇22500點　惟股市年初恐先陷入「寒冬」

編輯：伍鍵文

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

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