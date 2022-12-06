【搶人才】9成5僱主擔心來年員工保留率　僅6成5採取措施留人　　

▲ 70%的香港求職者表示，面對潛在的經濟衰退和不斷上升的生活成本，工作保障對他們來說變得更加重要。（資料圖片）

過去幾年全球對高技能專業人才需求急增，疫情後人才短缺的影響正在加劇。有調查顯示，超過80%的香港僱主擔心或非常擔心技能／人才短缺，而75%的僱主預測中高級員工人才最為短缺。

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專業人才招聘顧問公司華德士（Robert Walters）發佈的《2023年數碼薪資調查》結果顯示，隨著解決技能差距和人才短缺問題成為首要議程，企業感到留住員工的壓力越來越大。

2023年員工保留率成關鍵

有95%的僱主表示，員工保留率將是2023年的一大擔憂，尤其是管理和高級職位員工。然而，只有65%的公司主動採取了相應措施。

最多公司採納的策略包括混合工作政策（60%）、改善學習和發展（50%）、增加福利計劃（48%）、正常週期之外的晉升（45%）和正常週期之外的薪酬審查（38%）。

為了縮小技能差距，擴大人才庫，華德士建議公司將人才戰略調整為「技能優先」，以確保找到、發展和留住合適人才。

工作保障變得更加重要

與此同時，70%的香港求職者表示，面對潛在的經濟衰退和不斷上升的生活成本，工作保障對他們來說變得更加重要；如果僱主在未來1年不提供高於通脹率的薪酬漲幅，43%的人將尋求新職位。

華德士華南地區及香港董事總經理John Mullally表示：「各個行業均普遍受到求職者數量減少的影響，財政上的激勵措施是解決問題的直接途徑，惟從長遠來看難以持續。如果就業成本攀升得過高，也會降低香港作為商業中心的競爭力。商界和政府必須通力合作，向世界推廣香港。」

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責任編輯：李智美