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【新聞有價】新西蘭擬立法　要求科企為展示新聞付費

科技 15:00 2022/12/06

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從各大社交平台和新聞應用程式看新聞，成為近年常態。新西蘭政府正計畫立法，要求Facebook和Instagram母公司Meta，以及Google等大型科企，為展示的新聞內容，向相關的當地媒體付費。

【動物試驗】Neuralink疑違反動物權益　遭美國農業部調查

新西蘭廣播部長Willie Jackson周日（4日）發聲明，指當地政府參照澳洲及加拿大類似的法律，正擬定一項新法律，向網絡數碼企業就在旗下平台，展示新西蘭媒體的新聞收費，以激勵相關科企與當地新聞機構達成協議。相關法律將交由議會投票表決，預計可成功獲得通過。

他續指：「隨著愈來愈多的廣告轉移到網上，新西蘭的新聞媒體，尤其是小型地區和社區報紙，正在努力保持財務可行性。最重要的是，那些透過他們的新聞內容實際受益的人，要為此付費。」

美國考慮修法　Meta：不會服從

另一邊廂，美國政府亦考慮將《新聞業競爭和保護法（Journalism Competition and Preservation Act）》增至必須通過的年度國防授權法中，以幫助陷入困境的當地新聞業。惟Meta周一（5日）發聲明，指若美國通過一項旨在讓新聞機構，更容易與Google、Facebook等公司進行集體談判的提案，該企會將新聞內容從平台上移除。

Meta發言人Andy Stone亦於Twitter發文表示，如果該法律獲得通過，該企將被迫考慮刪除新聞，「而不是服從政府授權的談判，這種談判只是不公平地，無視我們通過增加流量和訂閱，為新聞媒體提供的任何利益和價值。」

【Meta爭議】招聘廣告非公平傳播　美國女貨車司機組織告Meta歧視

【網絡監管】Facebook Dating App採AI人臉識別技術　驗證用戶是否成年

責任編輯：殷凱怡

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