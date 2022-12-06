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英鐵路工會「加碼」罷工 勢釀30年來最混亂聖誕假期

環球社會熱點 12:52 2022/12/06

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英國鐵路工人工會早前宣布與資方談判破裂，將如期舉行罷工。工會日前表示「加碼」罷工，將在聖誕節假期罷工，估計會造成自1989年以來，當地最混亂及受影響的聖誕節假期。

英國鐵路工會如期罷工 拒8%加薪方案談判破裂 【下一頁】

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會周日（4日）已拒絕資方提議，不接受兩年内合共為鐵路工人加薪8%，照原定計劃發起罷工。工會周一（5日）再宣布，增加在24至27日﹑即聖誕節假期及前後日子的罷工行動。

工會秘書長林奇（Mick Lynch）表示，因政府不妥協，工會感到猶如被迫採取工業行動。林奇指資方提出的條件極為不利，工會成員絕對不會接受。林奇稱工會持續歡迎談判，但強調絕不會輕易向資方及政府屈服。

RMT的行政委員會周一召開會議，商討資方提出的新建議，今年與明年分別加薪5%及4%。下周一（12日）新階段鐵路罷工前，RMT會把資方提案上傳網絡讓成員投票，並建議反對方案。如下周罷工照常開始，下周二（13日）起當地火車班次將大減8成。

移英港人富豪擬接手爛尾鬼城 欲打造倫敦版威尼斯 【下一頁】

鐵路工人將在平安夜（24日）的傍晚6時起罷工，直至27日早上7時才復工。聖誕節假期前後是英國民眾外出旺季，除返家歡度佳節後，亦有不少人會外出購物或慶祝。

英媒估計，今次鐵路罷工將為英國帶來超過30年來最混亂的聖誕節。罷工同時亦預期嚴重損害英國的零售及款待行業，特別是首都倫敦的商戶。

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責任編輯：吳漢培

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