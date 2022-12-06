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【英國王室】Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」

環球社會熱點 13:09 2022/12/06

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英國哈里王子及太太梅根和Netflix合作拍攝紀錄片，本周四（8日）將會上架。Netflix再度釋出預告片，哈里在影片中直言，王室內部有階級制度，「洩密是卑鄙勾當」。預告片亦播出已故王妃戴安娜的片段，哈里表示嫁入王室的女性將經歷痛苦，直言不希望歷史重演。

哈里梅根預告圖片被揭唔關事 Netlfix紀錄片賣慘失敗  【下一頁】

哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）的紀錄片《哈里和梅根》（Harry & Meghan）一共有6集，會分為兩個部分，其中首集將於本周四在Netflix上架，一周後的15日會再上架第二集。

Netflix周一（5日）再度釋出一條全新預告。片中開頭哈里梅根在車中注視前方，旁白則反問觀眾究竟發生何事。影片指梅根一開始受到英國民眾熱烈歡迎，但其後情況出現轉變，梅根亦在此時做出手勢，暗示情況出現重大變化。

哈里梅根發布Netflix紀錄片預告 威廉凱特訪美之際 【下一頁】

哈里其後再於受訪片段中表示，王室內部擁有等級制度，更形容過去王室內的洩密及故事設定是「卑鄙勾當」（dirty game）。致力解決社交媒體錯誤信息問題公司Bot Sentinel創辦人Christopher Bouzy在影片中指，故事是關於仇恨及種族（It's about hatred. It's about race），相信是指哈里與梅根。

    點擊圖片放大
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梅根亦指，已明白到自己永遠不會受到保護。哈里在影片中直言，自己知道全部的事實。他同時亦指，每個嫁入王室的女性需承受痛苦，而他對此感到非常恐懼，不希望歷史重現，預告片亦在此時不斷加插戴安娜的生前被記者追訪的畫面。

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責任編輯：李俊儀

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