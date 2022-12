【英國王室】Netflix紀錄片再有預告 哈里控：「王室有卑鄙勾當」

英國哈里王子及太太梅根和Netflix合作拍攝紀錄片,本周四(8日)將會上架。Netflix再度釋出預告片,哈里在影片中直言,王室內部有階級制度,「洩密是卑鄙勾當」。預告片亦播出已故王妃戴安娜的片段,哈里表示嫁入王室的女性將經歷痛苦,直言不希望歷史重演。

哈里(Prince Harry)及梅根(Meghan Markle)的紀錄片《哈里和梅根》(Harry & Meghan)一共有6集,會分為兩個部分,其中首集將於本周四在Netflix上架,一周後的15日會再上架第二集。

Netflix周一(5日)再度釋出一條全新預告。片中開頭哈里梅根在車中注視前方,旁白則反問觀眾究竟發生何事。影片指梅根一開始受到英國民眾熱烈歡迎,但其後情況出現轉變,梅根亦在此時做出手勢,暗示情況出現重大變化。

哈里其後再於受訪片段中表示,王室內部擁有等級制度,更形容過去王室內的洩密及故事設定是「卑鄙勾當」(dirty game)。致力解決社交媒體錯誤信息問題公司Bot Sentinel創辦人Christopher Bouzy在影片中指,故事是關於仇恨及種族(It's about hatred. It's about race),相信是指哈里與梅根。

梅根亦指,已明白到自己永遠不會受到保護。哈里在影片中直言,自己知道全部的事實。他同時亦指,每個嫁入王室的女性需承受痛苦,而他對此感到非常恐懼,不希望歷史重現,預告片亦在此時不斷加插戴安娜的生前被記者追訪的畫面。

