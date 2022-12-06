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【大行報告】大摩：四大原因濠賭股的疫後盈利將較疫情前更強　調升濠賭股目標價（附目標價）

股市 12:45 2022/12/06

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【大行報告】大摩：四大原因濠賭股的疫後盈利將較疫情前更強　調升濠賭股目標價（附目標價）

澳門賭牌問題解決，濠賭股今年來表現跑贏恆指32個百分點，但行業目前市值仍較2019年底的疫情前水平低42%。摩根士丹利指，經濟重啟及放寬旅遊憧憬下將是主宰濠賭股明年走勢的兩大主題，預期濠賭股2024年盈利將回復正常化。

一文看清內地各地防疫要求【下一頁】

大摩認為，濠賭股的疫後盈利將會較疫情前更強，主要有4大原因：（1）內地奢侈品零售銷售持續較2019年水平高逾20%，但澳門仍未享愛有關利好；（2）積壓的需求強勁，與其他博彩市場相似；（3）中場賭收佔比由疫情前的60%升至90%；（4）兩成員工成本可永久節省。

    點擊圖片放大
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大摩稱，隨內地逐步放寬防疫措施，加上11月恢復電子簽署，預期明年下半年中港澳將會重新開關，賭收將於明年下半年反映，預期中場收入於明年四個季度將分別佔2019年水平的37%、53%、72%及91%，而賭收復甦，將帶動濠賭股價上揚。

四大原因2024年估值倍數上行幅度有限

不過，相對於2019年，濠賭股2024年估值倍數上行幅度有限，因（1）博彩稅率上升；（2）非博彩業務帶來的額外資本開支將削弱毛利率及自由現金流，而小型公司受影響較大；（3）行業的槓桿率較高，預期資產負債表需要2至3年修復；（4）交易量偏低。

大摩維持各濠賭股EBITDA預測不變，偏好新濠博亞（美：MLCO）及永利 （01128） 多於美高梅 （02282） 及澳博 （00880） ，同時偏好金沙中國 （01928） 多於銀河娛樂 （00027）

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編輯：陳韻妍

港股 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 疫情 EBITDA 博彩稅 博彩 新濠博亞（美：MLCO）

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