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【日圓貶值】日圓貶值成東風　日本農林水產品出口額再創新高

商業 12:11 2022/12/06

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日本政府計劃增加符合出口目的地食品衛生和檢疫相關規定的產地名單。（法新社圖片）

受惠於日圓貶值，截至10月，日本今年農林水產品及食品的出口額已達到1.1218萬億日圓（約636.9億港元），連續2年突破1萬億日圓（約567.6億港元）大關，並且比上年提前了1個月。

【泡菜經濟圈】南韓泡菜今年對美出口創新高　增9.2%達至7991噸

日本農林水產省近日發佈的數據顯示，1至10月出口額比上年同期增長1486億日圓（約84.3億港元），15.3%，政府還考慮把2萬億日圓（約1135.3億港元）出口額的目標時間，從原定的2025年提前。

按國家和地區來看，對中國出口增長24.5%，達到2293億日圓（約130.1港億元），位列第1，當中以扇貝和酒精飲品最受歡迎。其次是對美國出口，增長20.8%，達到1655億日圓（約93.9億港元），相信與當地防疫限制放寬後，餐飲需求大量急升有關。
 
同時，日本政府計劃增加符合出口目的地食品衛生和檢疫相關規定的產地名單。截至目前，指定了牛肉、扇貝和威士忌等28個品類往這些出口目的地。

【日本遊】日本各自治體出招搶遊客　爭相推出旅遊商品、推廣活動

【職場研究】研究發現香港企業高層滿意其工作　僅28%中下級員工感到滿意

責任編輯：李智美

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