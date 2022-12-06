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【世界盃2022】巴西拉橫額支持比利 大勝南韓入8強

環球社會熱點 12:08 2022/12/06

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世界盃日前舉行16強賽事中，G組首名巴西以4比1輕取南韓晉級8強。賽前巴西名宿﹑球王比利傳出入院消息，巴西全球賽後拉起大型橫額，以勝利祝願比利身體健康。

【世界盃2022】球王比利照常治療：仲要睇巴西隊 【下一頁】

香港時間周二（6日）舉行的第6場16強賽事中，巴西迎戰H組次名出線的南韓。巴西在上半場展示強大統治力，包括首席球星尼馬（Neymar）在內的4名球員各入一球下，半場大幅領先。南韓下半場雖然攻入一球，仍無法扭轉劣勢。

賽後，巴西全隊在球場拉起寫有球王比利（Pele）姓名的巨型橫額，用大勝祝福對方身體健康。比利曾表示會在病房中，繼續觀賞賽事及支持巴西隊。

    點擊圖片放大
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【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」 【下一頁】

比利在16強比賽前已傳出入院消息，更一度有指他病重，性命可能有危險。但比利及後在社交網站發文力證自己仍然安好，主診醫生指比利入院是接受大腸癌治療。

巴西將在周五（9日）迎戰上屆亞軍克羅地亞，希望繼2014年後再次打入4強。克羅地亞周一（5日）的另一場16強比賽中，以互射12碼擊敗今屆屢創奇蹟的亞洲勁旅日本，驚險地殺入8強。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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