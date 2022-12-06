【工廠復常】鄭州疫情受控　富士康料12月底回復全面生產

蘋果（Apple）供應商富士康（Foxconn）受疫情及工人抗爭事件影響，令生產嚴重受阻。有消息人士透露，由於疫情受控，富士康預計最快可在12月底全面回復生產。

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富士康昨（1日）發聲明指，由於疫情防控問題，以及部分出貨量受到鄭州生產中斷的影響，該企11月的收入比去年同期下降11.4%，當中智能手機在內的智能消費電子業務的收入亦有所下降。另強調，雖然「11月是受影響最嚴重的時期」，但目前整體疫情已受控，富士康已開始招聘新員工，並逐步恢復正常產能。

外媒《路透社》亦引述一名消息人士指，即使富士康和當地政府正在努力開展招聘工作，在鄭州工廠發生抗議活動後，一些工人可能會對為公司工作產生「恐懼」，故招聘工作仍存有很多不穩定因素。如果招聘順利，可能需要3到4個星期，即12 月下旬至1月初，才能恢復全面生產。

值得一提的是，另一外媒《華爾街日報》早前報道指，鑑於中國防控措施，以及措施所引發的工廠示威活動，蘋果（Apple）正加快將部分生產綫轉移至中國以外的地方，特別是印度和越南。以減少依賴中國生產綫。報道又引述分析師Ming-chi Kuo指，蘋果的長遠目標是將由印度生產的iPhone出貨率，由現時的個位數佔率，大幅提升至40%至45%。

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責任編輯：殷凱怡

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