【2023展望】大華繼顯：中國經濟復常將利好明年上半年股市　美息高企及環球經濟放緩增下半年下行風險

▲ 【2023展望】大華繼顯：中國經濟復常將利好明年上半年股市 美息企於高位及環球經濟放緩增下半年下行風險

大華繼顯預期，隨內地經濟逐步改善，相信2023年會是良好的投資機會，中國經濟復甦將利好明年上半年股市，故對經濟復常、再通脹受益者、具結構性增長概股的科技及工業股予「增持」評級。不過，若美息下半年持續企於高位，環球經濟增長進一步放緩，明年下半年股市或有下行險。大華繼顯預期，MSCI中國指數明年上半年會升至74點，但年底將回落至55點。

大華繼顯指，經過大幅震盪的2022年後，明年股市將提供更佳及更穩定的回報。隨內地宏觀經濟數據轉好，加上經濟重啟復常，明年上半年中國實質經濟增長可達4.8%，主要由固定資產投資及消費帶動。

「明年3月舉行的兩會將會為大市提供更多正面催化劑，因中央會提供更多政策細節，以及中線增長計劃預算。」

內房開發商未來融資需求將主要倚賴境內債

內房開發商及地方政策仍面對融資壓力，將會左右經濟快速增長的步伐，預期明年內房開發商需要再融資的債務高達1650億美元，因今年大量離岸債違約事件，將令內房開發商更難獲得境外融資，故未來融資需求將主要倚賴境內債，因此大華繼顯預期，明年會再有2至3次調低存款準備金率（RRR），以確保為實體經濟提供充夠流動性，為銀行帶來支持。

大華繼顯短期予經濟復常及再通脹受惠股「增持」評級，故此予食品及飲料、旅遊、原材料、房地產、金融、工業自動化、電動車上游供應鏈及互聯網股「買入」評級，相信明年上半年會有升浪。不過，基於經合組織（OECD）領先指標亦預期環球經濟增長放緩將延續至明年底，故會對環球股市構成下行壓力，預期明年上半年末有盈利下調風險，故此下半年則建議調整至防守性更高的資產配置。

美元融資成本將會在高位持續更長時間

美元方面，雖然市場預期美國聯儲局在貨幣政策上很快轉向，但大華繼顯認為，當局對控制通脹預期相當認真，故此美元融資成本將會在高位持續更長時間，這將會對新興市場資產的估值及盈利前景構成影響。

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編輯：陳韻妍