【AI製圖】Adobe Stock更改使用指引　允許創作者採用AI生成藝術品

▲ 新指引警告創作者不可濫用AI，例如不能根據同一參考內容提交多幅圖像。（法新社）

應否允許人工智能（AI）製作的藝術品在市場銷售，一直惹來不少藝術家爭議。但繼圖片素材平台Shutterstock提供AI製圖服務後，Adobe宣布旗下素材庫Adobe Stock已更改使用指引，允許創作者採用AI生成藝術品於該平台銷售。

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Adobe表示，只要創作者的AI圖片符合新標準，就允許他在Adobe Stock平台上進行銷售，這些標準包括：創作者必須對任何AI製作的內容進行標記，並需要獲得任何參考圖像或文字的原創人許可；此外，如果該作品涉及描繪知名人士的成份，則需要該對方授權才可發布。

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新指引還警告創作者不可濫用AI，例如不能根據同一參考內容提交多幅圖像。再者，他們也不能使用誤導性的、重覆的或模糊的描述，並且必須將他們的作品作為插圖（而不是圖片）提交的。與普通圖片一樣，Adobe亦承諾當出現知識產權糾紛時會給予賠償。

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責任編輯：陳卓賢