  • 19°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 13:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI製圖】Adobe Stock更改使用指引　允許創作者採用AI生成藝術品

科技 13:00 2022/12/06

分享：

分享：

新指引警告創作者不可濫用AI，例如不能根據同一參考內容提交多幅圖像。（法新社）

應否允許人工智能（AI）製作的藝術品在市場銷售，一直惹來不少藝術家爭議。但繼圖片素材平台Shutterstock提供AI製圖服務後，Adobe宣布旗下素材庫Adobe Stock已更改使用指引，允許創作者採用AI生成藝術品於該平台銷售。

【網絡監管】Facebook Dating App採AI人臉識別技術　驗證用戶是否成年

Adobe表示，只要創作者的AI圖片符合新標準，就允許他在Adobe Stock平台上進行銷售，這些標準包括：創作者必須對任何AI製作的內容進行標記，並需要獲得任何參考圖像或文字的原創人許可；此外，如果該作品涉及描繪知名人士的成份，則需要該對方授權才可發布。

【Apple請人】蘋果招募「神經渲染研究科學家」　為AR/VR產品打造沉浸式體驗

新指引還警告創作者不可濫用AI，例如不能根據同一參考內容提交多幅圖像。再者，他們也不能使用誤導性的、重覆的或模糊的描述，並且必須將他們的作品作為插圖（而不是圖片）提交的。與普通圖片一樣，Adobe亦承諾當出現知識產權糾紛時會給予賠償。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
2022/12/01
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」
2022/12/02
【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」
【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動
2022/12/02
【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動
【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務
2022/12/05
【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務

你可能感興趣

【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
13:30 2022/12/01
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」
11:13 2022/12/02
【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」
【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動
14:00 2022/12/02
【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動
人工智能 文娛藝術 科技產品 知識產權 知識產權

下一篇文章

【網絡監管】Facebook Dating App採AI人臉識別技術　驗證用戶是否成年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黑客攻擊】黑客組織攻擊中國政府網站　公開上海國安局長身分證
【黑客攻擊】黑客組織攻擊中國政府網站　公開上海國安局長身分證
【蘋果熱話】蘋果加州門市遭洗劫　店員警告顧客不要出手阻止
【蘋果熱話】蘋果加州門市遭洗劫　店員警告顧客不要出手阻止
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【江澤民逝世】江澤民追悼會明舉行　騰訊、網易多款遊戲將暫停服務一天
【江澤民逝世】江澤民追悼會明舉行　騰訊、網易多款遊戲將暫停服務一天
【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升
【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升
【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款