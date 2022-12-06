【港鐵66】港鐵：全面檢討資產管理及維修保養制度、高度重視列車事故　股價逆市升1%

▲ 【港鐵66】港鐵：全面檢討資產管理及維修保養制度、高度重視列車事故

港鐵 （00066） 月底兩度出現列車事故，港鐵指，公司高度重視將軍澳綫及早前的油麻地站事件，將全面檢討資產管理及維修保養制度，並立即開展有關工作，包括檢討現有的管理框格，並參考其他鐵路的經驗，從制度上檢視改善的空間。

港鐵股價周二逆市升1%，高見36.95元。

港鐵主席歐陽伯權表示，知悉公司將就近日兩宗事故，展開深入的專項調查；而更重要的是公司須檢討現有的資產管理及維修保養制度，以確保鐵路資產的管理維持在高水平。

敦促港鐵管理層深入調查事件及作出改善

港鐵董事局聽取了就近日的鐵路服務事故的報告，並敦促港鐵管理層深入調查事件及作出改善，以確保鐵路服務安全可靠。

就昨日的將軍澳綫列車事故，港鐵已通報機電工程署及運輸署，並會展開深入調查，盡快向公眾交代。將軍澳綫事故涉及一列往北角方向的將軍澳綫列車，約上午8時30分在駛入將軍澳站時出現機件故障，相關的列車安全防護裝置隨即自動啓動，將列車停下，位置離將軍澳站尚有一段距離。

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編輯：陳韻妍