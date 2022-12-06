▲ 【TSLA】彭博：多個跡象顯示Tesla上海廠房供過於求、據報削產量兩成 發言人：假新聞

外電引述知情人士透露，Tesla特斯拉（美：TSLA）因應內地對於Model 3及Model Y的需求偏低，計劃調低上海廠房的產量20%。若落實，這將是Tesla首次自願調低其上海廠房的產量，而Tesla上海廠房於11月交付約10萬量電動車，為該廠房開幕以來最高月銷量。

Tesla發言人其後僅回覆「假新聞」，但未有作進一步評論。

多個跡象顯示Tesla的電動車供過於求

彭博報道指，有多個跡象顯示Tesla的電動車供過於求：（1）Tesla調低上海部分電動車型的售價最多9%；（2）為買車人士提供更多優惠，包括保險資助；（3）若買車顧客成功推介更多顧客，將獲得更多折扣；（4）若顧客購買本土製造的Model 3及Model Y，交付時間更短。

除上述原因，報道指，Tesla在內地面對更多電動車競爭對手，如比亞迪 （01211） 及廣汽 （02238） 等。Tesla上海廠房的庫存在超級工廠落成後，於10月份急升。

相關文章：【TSLA】Tesla上海召回逾43萬輛存在安全隱患的國產Model 3、Model Y

相關文章：【TSLA】標普：Tesla的電動車領導地位正在削弱 競爭對手以更便宜的車款搶佔市佔率

編輯：陳韻妍