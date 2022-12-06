「goblin mode」成牛津年度代表詞 躺平模式獲壓倒性支持

英國牛津大學出版社每年會選出年度代表詞，今年就有逾30萬人參與投票。牛津大學出版社宣布，「goblin mode」（躺平模式）獲選為2022年度代表詞。根據牛津大學出版社解釋，躺平模式是形容人毫無歉意的自我放縱行為，拒絕跟從社會期望。

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牛津大學出版社（OUP）周一（5日）宣布，「goblin mode」（躺平模式）獲選為2022年度代表詞。根據OUP定義， 躺平模式是形容毫無歉意的自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為，通常拒絕跟從社會規範或期望。

OUP更透露，躺平模式獲得93%壓倒性支持率，一共有近31.9萬票。而排在第二位的就是「metaverse」（元宇宙），「#IStandWith」（我支持）則位列第三。OUP語言總監Casper Grathwohl表示，出版社對民眾的參與程度之高感到驚訝。

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有別於社交媒體提倡的自我提升，如在清晨5時起床，健康飲食及鍛煉，認真準備每周餐單且保持寫日記習慣等，躺平模式的一切就是自我提升的相反。躺平模式一詞首次出現是在2009年，但直至今年初才在社交媒體上風靡一時。

Casper Grathwohl表示，鑒於各地剛剛經歷完疫情，民眾普遍感到不知所措，躺平模式引來所有人的共鳴，承認自己並非如社交媒體上鼓勵達至的完美，是一種解脫。

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責任編輯：李俊儀