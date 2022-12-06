【網絡監管】Facebook Dating App採AI人臉識別技術　驗證用戶是否成年

▲ Meta表示，新的年齡驗證系統將有助於阻止兒童存取只為成年人服務的功能。（法新社）

Meta現已採用AI人臉識別技術，來驗證Instagram（IG）用戶的年齡，以對網絡使用者的行為進行更嚴格的監管。Meta宣布將擴大該技術的使用範圍，對Facebook Dating App的用戶進行年齡驗證。

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Meta表示，18歲或以上的成年用戶才能使用Facebook Dating App，因此當懷疑該用戶仍未成年時，就會要求他需進行年齡驗證。用戶可通過提交身份覆印文件或上傳自拍影片來確認他們的年齡，而Facebook會與數碼身份認證企業Yoti合作，採用該公司的AI年齡驗證系統，透過分析面部特徵，來估計用戶的年齡。

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Meta指出，IG驗證用戶所採用的AI人臉識別技術，同樣是來自Yoti的系統，據悉該系統能正確識別「13至17歲的人是23歲或以下」的比率為99.65%。Meta認為，新的年齡驗證系統將有助於阻止兒童存取只為成年人服務的功能。

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責任編輯：陳卓賢