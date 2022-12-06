  • 18°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 12:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡監管】Facebook Dating App採AI人臉識別技術　驗證用戶是否成年

科技 12:00 2022/12/06

分享：

分享：

Meta表示，新的年齡驗證系統將有助於阻止兒童存取只為成年人服務的功能。（法新社）

Meta現已採用AI人臉識別技術，來驗證Instagram（IG）用戶的年齡，以對網絡使用者的行為進行更嚴格的監管。Meta宣布將擴大該技術的使用範圍，對Facebook Dating App的用戶進行年齡驗證。

【Apple請人】蘋果招募「神經渲染研究科學家」　為AR/VR產品打造沉浸式體驗

Meta表示，18歲或以上的成年用戶才能使用Facebook Dating App，因此當懷疑該用戶仍未成年時，就會要求他需進行年齡驗證。用戶可通過提交身份覆印文件或上傳自拍影片來確認他們的年齡，而Facebook會與數碼身份認證企業Yoti合作，採用該公司的AI年齡驗證系統，透過分析面部特徵，來估計用戶的年齡。

【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」

Meta指出，IG驗證用戶所採用的AI人臉識別技術，同樣是來自Yoti的系統，據悉該系統能正確識別「13至17歲的人是23歲或以下」的比率為99.65%。Meta認為，新的年齡驗證系統將有助於阻止兒童存取只為成年人服務的功能。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新零售時代】香港屈臣氏O+O智能化部署　拓美容及保健個人化體驗
2022/12/01
【新零售時代】香港屈臣氏O+O智能化部署　拓美容及保健個人化體驗
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
2022/12/01
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動
2022/12/02
【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動
【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務
2022/12/05
【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務

你可能感興趣

【新零售時代】香港屈臣氏O+O智能化部署　拓美容及保健個人化體驗
14:30 2022/12/01
【新零售時代】香港屈臣氏O+O智能化部署　拓美容及保健個人化體驗
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
13:30 2022/12/01
【年度最佳App】社交App BeReal再上榜　Google年度最佳App及遊戲揭盅
【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動
14:00 2022/12/02
【人工智能】美初創推智能農業拖拉機　由NVIDIA AI芯片驅動
人工智能 服務 兒童健康 網絡保安 手機Apps 科技產品 社交平台 Meta Facebook Instagram

下一篇文章

【動物試驗】Neuralink疑違反動物權益　遭美國農業部調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升
【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升
【江澤民逝世】江澤民追悼會明舉行　騰訊、網易多款遊戲將暫停服務一天
【江澤民逝世】江澤民追悼會明舉行　騰訊、網易多款遊戲將暫停服務一天
【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務
【Google助理】Google助理系統Duplex AI　年底暫停網頁版服務
【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
【無人機解禁】日本准無人機市區飛行　料助偏遠地區送貨服務
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【黑客攻擊】黑客組織攻擊中國政府網站　公開上海國安局長身分證
【黑客攻擊】黑客組織攻擊中國政府網站　公開上海國安局長身分證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款