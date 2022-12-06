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【動物試驗】Neuralink疑違反動物權益　遭美國農業部調查

科技 11:03 2022/12/06

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自2018年以來，大約有1,500隻動物，包括綿羊、豬和猴子，在Neuralink測試期間被殺害。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）上周宣布，旗下神經科技初創企業Neuralink將於明年進行人體試驗；但有報道指，Neuralink近年進行動物試驗時涉及虐待，懷疑違反動物權益，現時正遭美國農業部調查。

【Elon Musk新搞作】Neuralink開始人體試驗　Elon Musk：會在大腦植入設備

員工被Elon Musk催促進度

20名Neuralink前員工及現職員工向《路透社》透露，他們長期在高壓的工作環境下工作，並且被Elon Musk催促進度，要求他們要想像頭上綁著炸彈，必需加快工作，結果令他們在試驗時犯錯，導致眾多動物遭受痛苦和死亡。

【Twitter改革】Twitter改變平台內容算法　向所有用戶推薦「非關注」帖文 

該報道指，自2018年以來，大約有1,500隻動物，包括綿羊、豬和猴子，在Neuralink測試期間被殺害，但據悉許多死亡個案實際是可以避免的。Neuralink員工表示，該公司曾犯過數次魯莽的錯誤，涉及不正確的手術膠水或錯誤尺寸的大腦芯片，這導致科學家不得不殺死這些動物，重新開始實驗。

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責任編輯：陳卓賢

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