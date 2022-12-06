▲ 【2023全球經濟】惠譽下調明年全球經濟增長預測至1.4% 各國央行料2024年才減息

國際評級機構惠譽（Fitch）表示，隨各國央行加大力度對抗通脹，加上內地房地產市場前景惡化，因此再度調低2023年全球經濟增長預測，由9月時預計的增長1.7%，下調0.3個百分點至1.4%。

惠譽同時調低主要經濟體2023年經濟增長預測，美國明年經濟增長調低0.3個百分點，至增長0.2%，主要由於貨幣政策收緊力度上升。中國新屋動工復甦緩慢，故此下調中國明年經濟增長預測0.4個百分點，至增長4.1%。

歐元區方面，歐洲天然氣危機雖略為紓緩，但歐洲央行大手加息或壓抑需求，故將歐元區明年經濟增長預測，下調至收縮0.1%。

惠譽首席經濟師Brian Coulton表示，壓抑通脹較預期更難，因物價上升壓力越趨擴大，而且變得更持久，導致各國央行不得不大手加息，這將不利於經濟。

明年核心通脹壓力料預期持續高企

惠譽預期，隨食品及能源價格回穩，明年通脹將大幅回落，但核心通脹壓力料預期持續高企，因此各國央行料繼續加息，估計美息會於5厘見頂，歐息則見3厘，英息則升至4.75厘，而各國央行最快會於2024年才減息。

貨幣政策收緊對於全球經濟的影響已開始呈現，特別是樓市，但加息對需求及就業市場的影響則仍需時反映，預期英國及歐元區會於年底開始步入衰退，美國則會於明年第二或第三季進入衰退，明年英國及美國失業率料升至5%。

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編輯：陳韻妍