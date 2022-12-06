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【烏克蘭戰爭】俄兩軍事基地遇烏無人機襲擊 俄導彈反炸多地

環球政治 10:52 2022/12/06

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續超過9個月，烏軍少有對俄國領土發動攻勢。俄羅斯指出，國內兩個軍事基地日前遭遇烏克蘭無人機襲擊，被指針對轟炸烏克蘭電網的轟炸機。俄羅斯隨後連射多枚導彈攻勢烏克蘭多地，表明為軍事基地被炸報復。

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俄羅斯國防部周一（5日）確認，南部境內兩個遠離前線的軍事基地遭遇襲擊，導致兩架軍機受損，3名軍方人員死亡。俄國媒體指，兩個遇襲基地存放大量可搭載核彈的圖式轟炸機。

國防部直指是烏克蘭利用蘇製無人機發動襲擊，並稱俄軍成功擊落烏軍無人機，墜毀殘骸跌落軍事基地才導致損毀。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）身邊的匿名人士確認，襲擊來自烏軍無人機。

同日稍後，俄軍向烏克蘭發動新一輪導彈襲擊，出動包括戰略轟炸機在內武器裝備，再次攻擊烏克蘭的能源基建。烏軍稱成功攔截俄軍發射的70枚導彈中60枚，但攻勢仍令部分地區斷電，澤連斯基指轟炸釀成最少4人死亡。

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俄羅斯國防部表明，烏軍無人機襲擊軍事基地無阻俄軍計畫中的轟炸，聲言俄軍命中17個目標。政府更表明，同日的轟炸針對軍事及能源基建，亦是回應烏軍攻擊俄國軍事基地。

有專家指出，烏軍今次攻勢為戰爭以來首次針對轟炸機發動攻勢，相信受近來俄軍不斷轟炸烏克蘭能源設備影響。

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責任編輯：吳漢培

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