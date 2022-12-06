【江澤民逝世】交易廣場外部顯示屏今早停播市況3分鐘　歐冠昇領港交所高層默哀、長江新地登報悼念（多圖）

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中國已故前國家主席江澤民今日舉行追悼會，多家公營機構、市場營運者參與悼念活動，港交所 （00388） 未如內地證交所停市3分鐘，但有安排中環交易廣場外部顯示屏，在上午10時追悼會3分鐘默哀儀式時，暫停播放市況。
據港交所提供圖片，港交所行政總裁歐冠昇今天早上帶領管理團隊成員於香港金融大會堂進行3分鐘默哀。港交所日前已公布，今日暫停所有對外活動及儀式。
港交所以外，部分本地地產大孖沙、國企都有在報紙刊悼念廣告，以示對江澤民的敬意，包括長江集團、新鴻基地產 （00016） 、信和集團和裕華國貨等。
交易廣場今日下半旗致哀
另外，金銀業貿易場今日上午9時開市後，隨即暫停交易，由行政總裁馮煒能帶領同事默哀3分鐘後恢復交易。
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