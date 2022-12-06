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【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式　　

股市 10:18 2022/12/06

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【美國加息】全球最大對沖基金橋水：寬鬆貨幣時代已結束、美息料維持高企一段時間　投資市場將進入新模式　　

市場正開始猜測美國聯儲局何時開始減息，但全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）首席投資策略師Rebecca Patterson認為，聯儲局可能出乎市場預期地將息口維持於高位一段時間，以觀察通脹情況，而不是減息，這將對美股構成負面衝擊。

「市場仍未反映聯儲局會繼續加息，並將息口維持的預測。」Patterson指，市場正預測明年下半年會出現大手減息的情況，但基於美國經濟不會出現嚴重的疲態，所以橋水預期聯儲局只會暫停加息，不會減息。

美息料升到至少5厘水平

她續稱，聯儲局相信美國通脹仍未受控，故要繼續加息壓抑通脹，這意味減息時間表將會押後。

「橋水預期聯邦基金目標利率會升到至少5厘水平，而且利率有可能升到更高，若聯儲局屆時不滿意通脹情況，或會引發新一輪加息行動。」

鮑威爾暗示12月放慢加息速度　12月加息0.5厘機會升至逾75%【下一頁】

Patterson認為，持續的加息已完全改變投資市場生態，目前橋水對於資產持審慎態度，即使交易已開始反映聯儲局會轉向鴿派。「聯儲局對於通脹的接受程度有多大，與其推動通脹至目標水平的意願有多高，這將會主導市場需要承受多少痛苦，這是經濟必然會出現的情況。」

她指，寬鬆貨幣時代已結束，未來數年將不會再出現像昔日的低通脹及宏觀經濟低波動性的環境。

「市場已進入新模式，短期很長時間沒有像今日般高企，未來十年投資者的部署將與十年前不同，相信未來將會出現更多結構性的重大市場變化。」

相關文章：【儲行官員】巴爾：本月或放慢加息步伐　威廉斯則稱加息還有很長的路要走

相關文章：【美國加息】馬斯克：聯儲局必須立即減息　以防止經濟步入嚴重衰退

編輯：陳韻妍

經濟 宏觀分析 貨幣政策 減息 美股 加息 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾

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