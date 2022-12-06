▲ 【中國開關】北京放寬新冠疫情封鎖 常住居民進村不用陰性證明

內地逐步放寬新冠疫情封鎖，據北京發布，北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室、首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制辦公室決定，自今（6日）起，北京市實行進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。

北京又指，進入網吧、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿洗浴等密閉場所以及餐飲（堂食）、室內健身等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明；進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學及醫療機構住院部等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明。

另外，據貴州省衛生健康委12月6日消息，取消機場、火車站、高鐵站、長途客運站、公路防疫服務點等場所強制性核酸檢測，繼續提供“落地檢”願檢盡檢服務。 乘坐地鐵、公交、出租車等市內公共交通工具，進入公園、小區等公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。 長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如無外出需求，可不參加社區核酸篩查。 購買退熱、抗病毒、抗生素、止咳感冒等藥物，無需進行實名登記和提供核酸檢測陰性證明。

相關文章：

【中國清零】官媒齊稱Omicron病毒力減弱 「權威解讀」重症比例較流感低

【航運業】美國對中國製造訂單據報大削四成 受中國工廠1月初停工＋需求下跌影響

【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫 允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測

編輯：姚卓然