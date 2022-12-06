加大穩健貨幣政策實施力度　內外壓力統籌兼顧

中國人民銀行11月16日發佈2022年第三季度中國貨幣政策執行報告，明確了下一階段貨幣政策的主要思路。報告提出，加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨週期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。

首先，貨幣政策兼顧內外壓力，更高質量地支持實體經濟。今年三季度，中國經濟明顯企穩回暖，三季度GDP同比增長3.9%，物價穩定，前三季度CPI同比上漲2%，處於溫和區間。未來，中國貨幣政策將高度重視通脹升溫的潛在可能，兼顧經濟增長和物價穩定，提升金融服務實體經濟能力。同時，警惕全球經濟活動放緩、金融市場震盪等潛在風險劣變蔓延，增強實體經濟抵禦外部衝擊的能力。從貨幣政策的基調來看，明年降息降准空間仍在，制約因素或將弱化。一方面，在通脹可控與經濟承壓雙重因素交織的背景下，貨幣政策或將提前增加力度，保持流動性合理充裕；另一方面，隨著美國加息或將放緩，有望降低美聯儲緊縮政策對於中國貨幣政策的制約，進一步增加明年貨幣政策的寬鬆空間。

其次，結構性貨幣工具呵護市場主體，政策性開發性工具有效支撐基礎設施建設。報告強調，積極發揮結構性貨幣政策工具作用，預計設備更新改造專項再貸款、支農支小再貸款、普惠小微貸款支持工具等結構性貨幣工具有望繼續發揮作用，配合財政政策呵護市場主體、穩固經濟復蘇基礎。同時，報告指出政策性開發性金融工具對於基礎設施建設的有效支持，重大專案資本金得到補充，配套融資得到推進，預計四季度更多專案開工建設，有望繼續加快形成實物工作量。

最後，堅定市場的決定作用，有效管理市場預期。今年以來，雖然人民幣對美元有所貶值，但對一籃子貨幣保持基本穩定，人民幣匯率在合理均衡水準保持雙向波動。從基本面來看，儘管全球貿易增速從去年的10%降至今年的4.3%，但中國外貿增速依舊保持發展韌性，料將繼續對人民幣匯率形成有效支撐。從政策面來看，報告明確，將深化匯率市場化改革，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，加強預期管理。相比歐美主要經濟體，貨幣政策大幅轉向、緊縮加速，中國貨幣政策展現出前瞻性與穩健性，也將為匯率穩定提供堅實保障。

責任編輯︰梁浩碩