【芯片大戰】長江存儲等據報暫不會立即轉入美方黑名單 　因北京著力處理箇中關鍵問題

▲ 【芯片大戰】長江存儲等據報暫不會立即轉入美方黑名單 因北京配合美國調查工作

早前有傳美國商務部可能最早於今（6日）將內地存儲芯片製造商長江存儲（YMTC）及十多家中國企業，被美國列入實體清單（entity list），即貿易黑名單。不過，據《彭博》引述消息人士指，北京已開始配合美國當局的努力，以確保美國的技術不被用於中國的軍事，因此預計美國一方不會有消息宣布。

此前美國商務部10月7日發布聲明稱，如果不能在該時間框架內完成對「無法驗證」清單上公司的核查，將觸發跨機構流程，將相關實體轉移到實體清單中。進了該黑名單的公司被禁止與美國企業或使用美國來源的技術的企業進行生意往來，除非那些美國企業獲得華盛頓頒發的許可證。

而中國企業長江存儲、上海微電子裝備，以及北方華創的一家子公司都在「無法驗證」名單中。它們的60天期限定於昨（5日）到期。但是，據消息人士表示，由於中國商務部正在幫助國內企業通過美國的最終用途檢查，預計美方不會有消息宣布，但目前尚不清楚哪些中國公司已經接受了美國的檢查。

中國商務部和美國商務部的發言人均沒有回應消息。

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編輯：姚卓然