【港股市況】ATM跌2%至3%　濠賭、汽車股逆市升　恒生指數午後跌逾200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，港股半日回吐近200點。阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.9%。濠賭、汽車股逆市向上，金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 破頂升逾1%，吉利 （00175） 升近3%，比亞迪 （01211） 升逾1%。恒生指數低開306點，其後一度轉升，恒指半日跌181點，報19336點，成交934.8億元，科指跌1.9%，報4156點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：57】【內房危機】奧園公開標售奧園健康29.9%股權

【14：46】中海外 （00688） 升逾3%，潤地 （01109） 升0.3%，碧桂園 （02007） 升逾1%，雅居樂 （03383） 升逾3%，龍湖 （00960） 升逾4%。

【14：23】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近2%。大市最新跌約255點，報19262點，科指跌2.6%，報4126點。

【14：17】旺旺 （00175） 跌近3%，破底低見4.81元。

【14：07】香港航天科技 （01725） 升幅擴大至逾37%，高見7.05元。消息面上，香港航天科技旗下「金紫荊—齊魯衛星星座」首期項目餘下8顆業務衛星將於12月擇機完成發射。

【13：41】【2023展望】滙豐料美息將維持高企、利率或高見5厘 恒指明年升至22470點

【13：22】平安好醫生 （01833） 跌幅收窄至5%，今早曾回吐逾一成，阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 逆市升1%。

【13：12】內險股回吐，平保 （02318） 跌半成，國壽 （02628） 跌逾3%，太保 （02601） 跌2%。

【13：02】海底撈 （06862） 升0.7%，九毛九 （09922） 升逾1%，呷哺呷哺 （00520） 則回吐逾3%。

【新股IPO】海底撈12.15舉行董事會處理實物分派特海 分派登記日料為12.20

【13：00】港股午後初段跌約217點，報19300點，科指跌2.1%，報4149點。

【12：46】【大行報告】大摩：四大原因濠賭股的疫後盈利將較疫情前更強 調升濠賭股目標價（附目標價）

【12：00】【2023展望】大華繼顯：中國經濟復常將利好明年上半年股市 美息高企及環球經濟放緩增下半年下行風險

【12：00】恒指半日跌181點，報19336點，成交934.8億元，科指跌1.9%，報4156點。阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.9%。濠賭、汽車股逆市向上，金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 破頂升逾1%，吉利 （00175） 升近3%，比亞迪 （01211） 升逾1%。

【11：48】恒指中午收市前跌190點，報19328點，科指跌1.9%，報4156點。

【11：45】貝殼 （02423） 股價回吐近一成，低見42.2元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌近0.1%，深證升0.9%，創業板指升近1.1%。

【11：20】【港鐵66】港鐵：全面檢討資產管理及維修保養制度、高度重視列車事故 股價逆市升1%

【11：12】香港航天科技 （01725） 逆市升逾27%，高見6.34元，成交近2.5億元。

【11：11】奈雪的茶 （02150） 升幅擴大至逾11%，高見8.49元。

【11：04】平安好醫生 （01833） 破頂後回吐近一成，阿里健康 （00241） 跌逾1%，京東健康 （06618） 升0.9%。

【10：49】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 回落跌1%。

【10：34】大市再度轉跌，恒指最新跌55點，報19463點，科指跌0.1%，報4232點。

【10：26】港交所 （00388） 升逾1%，高見338元。

【江澤民逝世】江澤民追悼大會北京舉行 港交所暫停交易廣場外部顯示屏市場數據顯示3分鐘（多圖）

【10：22】昨造好的賽生藥業 （06600） 股價今早再升逾32%，破頂高見12元。

【10：17】堡獅龍 （00592） 抽升22%，高見0.58元。

【10：11】恒指轉升5點，報19523點，科指升0.8%，報4272點。

【10：07】大市跌幅收窄至約45點，報19472點，科指轉升0.1%，報4244點。

【10：06】【互聯互通】零跑汽車再大升13% 獲深交所調入港股通標的證券名單

【10：00】網上醫療股轉升，阿里健康 （00241） 升逾4%破頂，京東健康 （06618） 升逾5%破頂，平安好醫生 （01833） 升0.2%。

【09：57】【中國開關】北京放寬新冠疫情封鎖 常住居民進村不用陰性證明

【09：55】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 跌0.2%，友邦 （01299） 跌0.5%，中移動 （00941） 升0.7%，港交所 （00388） 升1%。

【09：51】吉利 （00175） 逆市升4%，比亞迪 （01211） 升0.7%，長汽 （02333） 升0.5%，廣汽 （02238） 升0.7%，華晨 （01114） 則跌逾1%。

【09：48】濠賭股逆市向上，其中藍籌金沙 （01928） 升2%，破頂高見25.1元，銀娛 （00027） 升0.6%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾2%破頂，澳博 （00880） 升0.7%，新濠 （00200） 升0.5%。

【09：46】零跑汽車 （09863） 觸發市調機制，最新升逾15%，高見31.65元。

【09：43】昨逆市下挫的知行集團 （01539） ，股價今早反彈近9成，高見0.248元。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 轉升0.3%。

【09：39】大市早段跌幅收窄至約100點，報19411點，跌107點，科指跌0.7%，報4209點。

【09：26】奈雪的茶 （02150） 入股內地茶飲品牌「樂樂茶」約43.64%，股價逆市升逾4%。

【餐飲股】奈雪的茶斥5.25億人幣收購43.6%「樂樂茶」 對賭協議意外暴露2025年或分拆上市

【09：26】昨日大升的網上醫療股今早回吐，平安好醫生 （01833） 跌半成，阿里健康 （00241） 跌近4%，京東健康 （06618） 跌逾2%。

【09：22】造車新勢力下跌，小鵬汽車 （09868） 跌近7%，蔚來 （09866） 跌半成，理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：21】ATM回吐，阿里巴巴 （09988） 跌近5%，騰訊跌近2%，美團跌逾2%，恒生指數低開306點，開報19211點，科指跌2.8%，報4120點。

【09：13】期指開報19202點，跌328點。

【08：53】康方生物 （09926） 公布，董事會決議擬發行將於上海科創板上市並以人民幣買賣的普通股，惟未向相關監管機構作出任何申請。

【08：31】【配售新股】三葉草生物折讓約13%配售1.28億股 淨籌約5億元

【08：29】恒指黑期跌約358點，報19158點，道指期貨升49點，報34035點。

【08：13】【內房危機】禹洲集團斥8.8億人幣購沿海家園子公司 料虧4.3億元人幣

【07：45】【盈喜盈警】智雲健康料年度經調整淨虧損2900萬至3500萬人幣 按年減少21.2%至34.7%

【07：45】港股ADR收報19070點，跌447點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報302.39元，較港收市價低11.61元或3.7%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.91元，較港收市價低4.74元或5.1%。

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【07：30】地緣危機升溫，加上美國服務業數據佳，市場憂慮儲局可大手加息，拖累股市下跌，道指曾跌583點，收報33947點，跌482點或1.4%；標普500指數報3998點，下降72點或1.79%；納指報11239點，跌221點或1.93%。

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩