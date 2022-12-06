【港股市況】阿里巴巴ADR較港低5%　恒指黑期跌約358點、道指期貨升49點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，港股今早若跟ADR走勢，恒生指數料低開約447點，恒指料開報19070點。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報302.39元，較港收市價低11.61元或3.7%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.91元，較港收市價低4.74元或5.1%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：31】【配售新股】三葉草生物折讓約13%配售1.28億股 淨籌約5億元

【08：29】恒指黑期跌約358點，報19158點，道指期貨升49點，報34035點。

【08：13】【內房危機】禹洲集團斥8.8億人幣購沿海家園子公司 料虧4.3億元人幣

【07：45】【盈喜盈警】智雲健康料年度經調整淨虧損2900萬至3500萬人幣 按年減少21.2%至34.7%

【07：45】港股ADR收報19070點，跌447點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報302.39元，較港收市價低11.61元或3.7%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.91元，較港收市價低4.74元或5.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】地緣危機升溫，加上美國服務業數據佳，市場憂慮儲局可大手加息，拖累股市下跌，道指曾跌583點，收報33947點，跌482點或1.4%；標普500指數報3998點，下降72點或1.79%；納指報11239點，跌221點或1.93%。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩