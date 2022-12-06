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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低5%　恒指黑期跌約358點、道指期貨升49點（不斷更新）

股市 08:32 2022/12/06

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港股市況不斷更新

美股下跌，港股今早若跟ADR走勢，恒生指數料低開約447點，恒指料開報19070點。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報302.39元，較港收市價低11.61元或3.7%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.91元，較港收市價低4.74元或5.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：31】【配售新股】三葉草生物折讓約13%配售1.28億股　淨籌約5億元

【08：29】恒指黑期跌約358點，報19158點，道指期貨升49點，報34035點。

【08：13】【內房危機】禹洲集團斥8.8億人幣購沿海家園子公司　料虧4.3億元人幣

【07：45】【盈喜盈警】智雲健康料年度經調整淨虧損2900萬至3500萬人幣　按年減少21.2%至34.7%

【07：45】港股ADR收報19070點，跌447點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.24元，較港收市價高0.04元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報302.39元，較港收市價低11.61元或3.7%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.91元，較港收市價低4.74元或5.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】地緣危機升溫，加上美國服務業數據佳，市場憂慮儲局可大手加息，拖累股市下跌，道指曾跌583點，收報33947點，跌482點或1.4%；標普500指數報3998點，下降72點或1.79%；納指報11239點，跌221點或1.93%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【芯片大戰】長江存儲等據報暫不會立即轉入美方黑名單 　因北京著力處理箇中關鍵問題

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【配售新股】三葉草生物折讓約13%配售1.28億股　淨籌約5億元
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