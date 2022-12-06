▲ 【內房危機】禹洲集團斥8.8億人幣購沿海家園子公司 料虧4.3億元人幣

禹洲集團 （01628） 公布，旗下全資附屬公司裕海向沿海綠色家園 （01124） 收購恒華集團有限公司的全部股權。收購權益及股東貸款之總代價為8.8億元（人民幣‧下同）。沿海家園昨（5日）停牌，以待刊發一則有關載有公司內幕消息之非常重大收購及非常重大出售公佈。

禹洲集團指，購買收購權益及清償股東貸款的總代價為8.8元，其中1.2億元人歸於購買出售權益，而7.6億元歸於清償股東貸款。而裕海將以代價3.5元人民幣向沿海綠色家園轉讓上海沿商的全部股權；以代價3.6億元人民幣向沿海綠色家園轉讓瀋陽中廣的全部股權；及以現金向沿海綠色家園支付幣1.7億元。

由於收購事項及出售事項，集團預期將錄得虧損約4.26億元，即總代價、目 標公司之未經審核資產淨值、出售權益之賬面值與豁免買賣協議項下裕海應付之未償還代價結餘之差額。

上述收購事項及出售事項可以集中集團資源以增加可售貨值，進一步推進本集團「區域深耕」的戰略，通過優化重點區域的發展，為集團帶來更高的投資回報。

於完成後，恒華集團將成為集團之間接非全資附屬公司。目標公司的財務資料將併入集團之綜合財務報表內。至於上海沿商及瀋陽中廣各自將不再為集團之間接全資附屬公司，且上海沿商及瀋陽中廣的財務資料將不再併入集團之財務報表內。

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編輯：姚卓然